BREAKIG Coordonatorul jandarmilor de la protestul din 10 august, Laurentiu Cazan, s-a retras de la conducerea Jandarmeriei Prahova

"In urma discutiilor aparute in spatiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei Romane, incepand cu data de astazi, 04.01.2021, lt. col. Laurentiu Cazan a decis sa-si retraga acordul privind imputernicirea sa in functia de inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova", a transmis Jandarmeria Romana, intr-un comunicat de presa.Sursa citata precizeaza ca, pentru asigurarea continuitatii comenzii, la conducerea Inspectoratului va ramane prim-adjunctul inspectorului sef, colonel Dragos Buzoianu."In conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu aceeasi data, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Romane, ofiterul urmeaza sa indeplineasca atributiile avute inainte de aceasta imputernicire", a precizat Jandarmeria.Saptamana trecuta, Ministerul Afacerilor Interne a precizat ca locotenent-colonelul Laurentiu Cazan, unul dintre coordonatorii actiunii jandarmilor in timpul mitingului din 10 august 2018, a fost imputernicit la conducerea Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova pentru a asigura continuitatea, in urma trecerii in rezerva a fostului comandant. El a fost detasat si imputernicit pentru sase luni pe o functie echivalenta cu cea de la Jandarmeria Bucuresti."Decizia a fost luata pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unitati, ca urmare a trecerii in rezerva a fostului comandant, in baza art. 85, alin 1, lit.b din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Locotenent-colonelul Laurentiu Cazan a fost detasat la IJJ Prahova si imputernicit pe o perioada de 6 luni pe o functie echivalenta cu cea detinuta in cadrul Jandarmeriei Bucuresti", au aratat atunci reprezentantii MAI.Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane privind aceasta imputernicire a fost semnat in 21 decembrie.Dosarul violentelor de la protestul din 10 august 2018, din Piata Victoriei, a fost clasat in ceea ce priveste savarsirea de actiuni impotriva ordinii constitutionale, dar si in ceea ce priveste acuzatiile la adresa coordonatorilor interventiei fortelor de ordine, iar urmarirea penala pentru purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu in cazul unor jandarmi care "au exercitat violente nejustificate impotriva unor protestatari" a fost declinata catre Parchetul Militar. Clasarea in ceea ce priveste acuzatiile de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva ii vizeaza pe coordonatorilor actiunii jandarmilor, Laurentiu Cazan, Mihai Dan Chirica, Gheorghe Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile.