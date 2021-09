Leo de la Strehaia, condamnat definitiv la doi ani și jumătate cu executare pentru evaziune fiscală

Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de Apel București.

Condamnarea a venit într-un dosar de evaziune fiscală, scrie publicația G4media.

„În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI ION-STELICĂ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal”, se arată în minuta instanței.

Potrivit avocaților din dosar, faptele se prescriu pe 2 octombrie 2021, prin urmare judecătorii au încercat să dea un verdict definitiv până atunci.

În primă instanță, pe 27 iulie acest an, Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, și vărul, Gheorghe Gheorghe, la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.

Ads