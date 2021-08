Cum a ajuns un comisar șef care a condus două inspectorate de poliție să lucreze la biroul ”Tradiții” al unei școli MAI. Mită și favoruri de la o cunoscută femeie de afaceri

Polițistul este acuzat că a luat mită de la oameni de afaceri importanți pentru a le oferi protecție, dar și ajutor în rezolvarea unor dosare aflate în lucru la IPJ Călărași.Pe lista afaceriștilor care l-au ”uns” pe comisarul șef Iorga cu atenții se află inclusiv Constanța Naghi, acționarul fabricii de mezeluri Aldis din Călărași. Femeia a mărturisit că i-a dat polițstului un ceas de lux, două autoturisme scumpe, dar și un televizor potrivit site-ului de știri ziarulincomod.ro , care citează ordonanța procurorului DNA. În documentul citat se face referire inclusiv la sume de bani pe care femeia de afaceri le-ar fi dat șefului Poliției Călărași.”În subsidiar, suspecta NAGHI CONSTANȚA a declarat că i-a mai dat inspectorului șef IORGA MARIAN un televizor, dar și că în cursul anului 2017, atât direct, cât și print-o persoană interpusă, i-ar fi cumpărat două autoturisme marca SKODA SUPERB. De asemenea, suspecta a mai arătat că, în cursul anului 2020, după ce a fost audiată de Direcția Națională Anticorupție cu privire la remiterea unor sume de bani și foloase inspectorului șef IORGA MARIAN, printre care și ceasul care face obiectul mitei în prezenta acuzație penală, i-ar fi comunicat inspectorului șef IORGA MARIAN despre aceste aspect”, se arată în ordonanța procurorilor, potrivit ziarulicomod.ro.Sursa citată precizează că Marian Iorga s-a arătat surprins de faptul că ”suspecta a recunoscut, încercând totodată să confere o altă conotație remiterii, respectiv una afectivă”.Toate aceste favoruri, subliniază procurorii DNA, au fost făcute inspectorului șef al IJP Călărași pentru ca acesta să soluționeze favorabil o plângere făcută de reprezentanții ALDIS în care era vorba despre un conflict între firma de mezeluri și un partener de afaceri care întârzia să onoreze o comandă. Iorga a intervenit la subalternii săi și le-a cerut să finalizeze cazul dându-le un termen de 30 de zile.Ceasul, susțin jurnaliștii de la ziarulincomod.ro, a fost cumpărat de la un centru comercial din București de către un angajat al SC Aldis SA. Este vorba despre un ceas TISSOT în valoare de puțin peste 4000 de lei.În dosar Constanța Naghi are calitate de suspect în cauză și are interdicție să ia legătura cu Marian Iorga în perioada urmăririi penale. Fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Călărași este în prezent în control judiciar dispus de procurorii DNA care îl acuză acum de luare de mită.Iorga a condus Poliția județului Călărași până la începutul anului 2020 când a fost detașat pe o funcție similară în Prahova. În data de 8 iulie 2021, DNA a făcut percheziții în dosar, iar Iorga a fost citat pentru audieri în calitate de suspect la București.Fiind inculpat într-un dosar penal, a fost pus la dispoziția Ministerului de Interne în data de 9 iulie 2021 care l-a ”tras pe linie moartă” și l-a trimis să lucreze la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina.Aici a fost repartizat la departamentul ”Tradiții” din cadrul cabinetului comandantului unității și nu are permisiunea să intre la cursuri.