Un medic din Sinaia a uitat in corpul unei fetite pansamentele sterile folosite la operatia de apendicita. Cum a scapat nepedepsit

Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia a clasat dosarul pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Parintii fetitei au contestat solutia de clasare a cauzei, dar Judecatoria Sinaia a respins ca nefondata actiunea lor.In paralel si medicul Severius Barbuta a contestat decizia de neincepere a urmaririi penale, motivul fiind unul de-a dreptul halucinant. Chirurgul este nemultumit de detaliile legate de solutia data de procurorii de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, care le permite parintilor fetei sa se indrepte acum impotriva lui, in civil, si sa-i ceara despagubiri.Potrivit unor surse judiciare, medicul si-ar fi dorit ca dosarul sa fie clasat pe motiv ca fapta nu exista. In acest caz, familia copilului nu ar mai fi avut posibilitatea legala sa deschida un proces in civil pentru a cere despagubiri materiale, iar cazul s-ar fi inchis de la sine.Judecatoria Sinaia a respins insa si actiunea medicului printr-o decizie definitiva data in 23 martie 2021."In baza art. 341 alin. 6 lit. a Cod pr. penala respinge ca nefondata plangerea formulata de petentul BARBUTA SEVERIUS in contradictoriu cu intimata MARCU MARIA CLAUDIA in calitate de reprezentant legal al persoanei vatamate minore CHIVU MARIA ALESSIA impotriva ordonantei de clasare nr. 89/P/2019 din data de 12.10.2020 emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia, confirmata prin ordonanta nr.25/II/2/2020 din data de 19.11.2020 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia", potrivit portalulu instantelor de judecata.Cazul Alessiei Chivu a fost intens mediatizat in toamna anului 2019. Atunci parintii fetitei in varsta de zece ani, la acea data, au acuzat public faptul ca Alessia a fost la un pas de o complicatie medicala severa din cauza neglijentei medicului din Sinaia.Fetita fusese operata de apenticita la Spitalul Orasenesc din Sinaia in februarie 2018. Totul a fost bine un an de zile, pana cand copila a inceput sa acuze dureri insuportabile de burta. Parintii au dus-o pentru investigatii medicale de data aceasta la un spital din Brasov. In timp ce asteptau pe hol, Alessia a cerut de urgenta sa mearga la toaleta unde a inceput sa elimine pe cale naturala un tifon de lungimea unui deget, au explicat parintii fetei. Totul s-a intamplat de fata cu mama, care, speriata a inceput sa strige pe holurile spitalului dupa ajutor. echipa medicala a intervenit imediat, a dus copila intr-un cabinet si a investigat-o. Ulterior medicii au mai scos o bucata de tifon de marimea unui siret. Medicii brasoveni au concluzionat ca cel mai probabil acele bucati de tifon erau de fapt pansamente sterile uitate de medicul chirurg care facuse operatia de apendicita cu un an inainte.Durerile abdominale erau provocate cel mai probabil de aceste bucati de panza pe care corpul fetitei incerca sa le elimine prin uretra dupa ce au strapuns peretele vezicii urinare.Dupa aceasta descoperire, parintii fetei au depus o plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia impotriva medicului incriminat de malpraxis, insa procurorii au clasat cauza. Motivul este dat de Codul de Procedura Penala. Pentru a fi considerata o infractiune, vatamare corporala cu consecinte penale pentru autor, victima trebuie sa aiba nevoie de cel putin 90 de zile de ingrijiri medicale, dispuse de un medic legist. In acest caz, Alessia a avut nevoie doar de 45 de zile de ingrijiri medicale.In aceasta situatie vorbim doar de existenta unei fapte care poate atrage doar raspunderea civila delictuala. Cu alte cuvinte, medicul nu poate fi acuzat de o fapta penala si in consecinta condamnat, dar victima se poate indrepta impotriva lui in instanta pe cale civila pentru a cere daune materiale, ceea ce urmeaza sa se si intample, potrivit avocatului familiei Alessiei.