Un medic a fost trimis in judecata la cinci ani dupa ce o mama si-a pierdut copilul la nastere. Ginecologul, acuzat de vatamarea fatului

Fapta s-a petrecut in noaptea de 25 spre 26 ianuarie 2016, cand o tanara din Bistrita s-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta pentru a naste.Procurorii au retinut faptul ca inculpata, in calitate de medic primar ginecolog, "din culpa, a efectuat in mod incomplet si superficial examenul clinic al persoanei vatamate (persoana majora, de sex feminin, insarcinata), internata de urgenta, prin aceea ca a omis sa procedeze la stabilirea situatiei fatului in uter si la luarea masuratorilor pelviene si ale fatului, ceea ce a determinat omisiunea din partea medicului a constatarii diagnosticului de pelvis anatomic stramtat transversal, afectiune incompatibila cu nasterea pe cale vaginala si care a condus la incetinirea progresiei fetale si la asfixia mecanica a fatului cu lichid amniotic pe perioada expulziei, fiind astfel impiedicata instalarea vietii extrauterine a fatului".Dosarul a fost inregistrat, in Ajunul Craciunului, la Sectia Penala a Judecatoriei Bistrita, parintii copilului mort la nastere constituindu-se ca parti civile, in timp ce Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, alaturi de doua firme de asigurari si de Fondul de Garantare a Asiguratilor, apar ca parti responsabile civilmente.