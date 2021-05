Infractor notoriu, arestat dupa ce a incercat sa vanda un AK-74 si o grenada. A transportat munitia intre Bucuresti si Cluj

Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT Neamt care verifica si alte persoane care au facut parte din aceeasi grupare."Dupa ce mai multe arme letale cu munitia aferenta au fost introduse fraudulos pe teritoriul Romaniei, acestea au fost folosite la comiterea de infractiuni cu violenta , fiind utilizate si in bazele de antrenament ale acestei grupari infractionale. Initial, armele, munitia si grenadele au fost disimulate in diferite locatii din municipiul Piatra Neamt, iar in perioada 2012-2014, un suspect, in varsta de 29 de ani, a detinut si transportat de pe raza municipiului Bucuresti catre judetul Cluj, in zona limitrofa a municipiului Cluj Napoca, o arma letala model AK 74, calibru 5,45 productie ruseasca, 2 incarcatoare, 63 de cartuse si o grenada ofensiva RG 42, pe care ulterior le-a introdus intr-o groapa de circa 1 metru adancime, situata in zona de camp din cartierul Baciu. In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca, in cursul lunii august 2020, inculpatul s-a deplasat din localitatea Ruseni, judetul Neamt, catre municipiul Bucuresti, prilej cu care a negociat vanzarea armei letale model AK 74, cele doua incarcatoare, 63 cartuse si o grenada ofensiva RG 42, solicitand suma de 1.500 euro in schimbul acestora", se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, AGERPRES, de DIICOT Suspectul s-a deplasat apoi din localitatea Ruseni in municipiul Cluj Napoca, in scopul identificarii si dezgroparii armei letale AK model 1974, a celor doua incarcatoare, cartuselor si grenadei ofensive.In cursul lunii aprilie 2021, arma, cartusele si grenada au fost identificate pe raza municipiului Cluj Napoca."La data de 26.05.2021, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, au organizat o actiune operativa pe raza judetului Neamt in cadrul careia au fost efectuate 4 perchezitii domiciliare si 2 perchezitii auto, ocazie cu care au fost identificate si ridicate mai multe mijloace de proba, constand intr-un numar de 4 telefoane mobile, 2 stick-uri de memorie tip USB, respectiv mai multe inscrisuri de tip transferuri Money Gram, bonuri, facturi fiscale, bilete de avion si inscrisuri ce contin date de interes operativ. La data de 26.05.2021, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt au dispus retinerea inculpatului pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor, iar, la data de 27.05.2021, Tribunalul Neamt a dispus arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 30 de zile", se mai arata in comunicatul de presa.Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj si al politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Neamt.