Meniul de Paste pentru Liviu Dragnea si Radu Mazare in penitenciar: oua rosii, cozonac si carne de miel

Ca atare, Dragnea va sta alaturi de ceilalti detinuti la masa de Paste si va servi, in prima zi, la micul dejun ceai, paine, branza si mezeluri. Masa de pranz va fi una festiva, cu un ou rosu, paine, ceapa verde, ridichi si drob. Apoi vor servi ciorba de miel/porc/vita/pui, in functie de regim sau religie, spun surse din Administratia Nationala a Penitenciarelor.La felul doi, vor avea piure de cartofi cu friptura de porc/vita/ miel/pui, iar la desert vor primi 200 de grame de cozonac si o racoritoare fara zahar.Nici de la cina nu lipseste carnea. Detinutii vor manca inainte de culcare pilaf cu porc, vita, miel sau pui.Printre VIP-urile care vor petrece Pastele dupa gratii este si Radu Mazare , el executa o pedeapsa de 9 ani de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral". In luna mai 2019, el a fost extradat din Madagascar. Si Mazare a incercat fara succes, printr-o cerere nemaintalnita, sa fie eliberat din penitenciar : a sustinut ca procedura de extradare din Madagascar nu ar fi fost una corecta si i s-ar fi incalcat mai multe drepturi.Se va putea bucura, in schimb, de dreptul de a primi vizite si un pachet de la rude si de meniul din a doua zi de Paste, cand detinutii vor primi la micul dejun ceai, branza, marmelada, mezeluri.Pranzul va fi similar cu cel din prima zi de Paste, doar ca friptura va fi inlocuita de iahnie de fasole cu carnati.La cina, cei din penitenciar vor primi paste cu branza.