Migrantii din Timisoara, luati pe sus de politisti. Razie de amploare a fortelor de ordine

Aproximativ 100 de migranti au fost ridicati din diferite locuri.In cadrul actiunii, au fost verificate hoteluri, hosteluri, pensiuni si case parasite din Timisoara in care obsinuiesc sa se adaposteasca migrantii pana se iveste oportunitatea unui transport spre Europa de Vest.Aproximativ 100 de transfugi au fost ridicati. Unii au fost gasiti intr-o pensiune din Timisoara, altii pe autostrada Arad-Timisoara, alti doi intr-un camion pe un bulevard din Timisoara. De asemenea, aproximativ 50 de migranti au fost ridicati de pe un teren viran de la marginea municipiului Timisoara.Majoritatea migrantilor aveau acte de sedere in Romania, iar multi dintre ei sunt veniti din alte judete la Timisoara, in asteptarea unui transport catre Europa Occidentala.Operatiunea pentru depistarea migrantilor care a avut loc la Timisoara a fost cea mai ampla de dupa crima de la Gara de Nord, cand un afgan a fost injunghiat mortal, iar un altul ranit in urma unei rafuieli intre migranti.