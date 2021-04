SURSE: Mihai Chirica a fost inculpat in ancheta penala instrumentata de DIICOT. Lista integrala a personajelor din Iasi puse sub acuzare in dosarul blocului construit ilegal

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, dar si city-managerul orasului, Gabriel Harabagiu, au fost pusi sub acuzare intr-un dosar al DIICOT in care sunt inculpati si alti angajati din cadrul institutiei publice, dar si patronul unui ziar local, avocati si notari.Surse judiciare au precizat ca Mihai Chirica are calitatea de inculpat in acest dosar, dupa ce a fost a udiat la DIICOT in cursul zilei de luni . El este acuzat de omisiunea sesizarii, infractiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda , relateaza Europa Libera Aceleasi surse ne-au precizat ca procurorul de caz nu a dispus masuri preventive impotriva lui Chirica.Inculpat in dosarul cu numarul 21D/P/2021 mai este si Vasile-Gabriel Harabagiu, fost viceprimar al Iasului, in prezent city-manager al orasului.Pe lista inculpatilor se mai afla Violeta Asimionesei, Florin-Claudiu Asimionesei - patronul publicatiei "Buna Ziua Iasi", Irina Iacob - avocat, Gabriel Gherghesanu - angajat al Primariei Iasi, Florin-Alexandru Mustiata - fost arhitect-sef al Primariei Iasi, Victor Gavriluta - inspector GIS Cadastru, Ionut-Razvan Costin - notar, Raluca Andriescu si Iulia Paduraru - notar.Surse judiciare au precizat ca, "la jumatatea anului 2016", Violeta si Claudiu Asimionesei, sprijiniti de alte persoane, au constituit un grup infractional ce a fost sprijinit ulterior si de fostul viceprimar Gabriel Harabagiu si fostul arhitect-sef Alexandru Mustiata.Scopul acelui grup a fost de "a induce si mentine in eroare Primaria municipiului Iasi, prin introducerea in circuitul documentelor a unor contracte de cesiune false, cu ajutorul crora au fost obtinute avize si autorizatii de constructie".Beneficiarii afacerii presupus ilegale ar fi fost Violeta si Claudiu Asimionesei, care au obtinut astfel un teren ce apartine Primariei Iasi pe care a fost construit un bloc de locuinte. Imobilul rezidential a fost ridicat in conditiile in care autorizatia de construire a fost emisa pentru edificarea unei pensiuni, si nu a unui bloc, au mai aratat sursele."Activitatea infractionala a fost posibila prin acordarea sprijinului de specialitate de catre avocati, notari si functionari publici din cadrul unei institutii publice", a precizat DIICOT Mihai Chirica ar fi aflat de ilegalitati, insa nu a sesizat organele de ancheta , sustin surse judiciare.Alti angajati cu functii de executie din cadrul Primariei Iasi, precum Doina Florescu, Letitia Palaga sau Denisa Ionascu au fost audiati ca martori in acest dosar.