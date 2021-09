Sentința finală în cazul de agresiune al analistului Mirel Palada asupra lui Mihai Goțiu. Ce pedeapsă au dictat judecătorii

Fostul senator USR, Mihai Goțiu, a transmis marți, 14 septembrie, într-o postare pe Facebook,

că după aproape 4 ani de la momentul violent din platoul B1 TV, Mirel Palada i-a achitat daunele morale.

Într-o poză postată de Goțiu se vede că a încasat 27.074 lei.

„GATA! După aproape 4 (patru) ani, s-a închis procesul definitiv procesul cu Mirel Palada

Facebook mi-a amintit că, astăzi, se împlinesc fix patru ani de când am fost lovit, în platoul televiziunii B1 TV, de Mirel Palada, în pauza unei emisiuni. Așa cum am promis public, am refuzat ”soluția” împăcării părților și am mers cu procesul penal până la capăt.

În primă instanță, în decembrie anul trecut, Mirel Palada a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de euro și a cheltuielilor de judecată. În urma apelului, în luna mai a acestui an, condamnarea penală a lui Palada a fost redusă la 6 luni. Dar tot #penal rămâne!

În fine, în urmă cu două săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat și daunele morale (în lei, la cursul BNR) și cheltuielile de judecată.

De ce a fost nevoie să treacă atâta timp pentru a finaliza un proces de loviri, în care existau înregistrări video și martori, mi-e greu să înțeleg. Mai avem multe lucruri de schimbat și îmbunătățit în țara asta. Până una alta (și până la reabilitare), de-l întâlniți pe Mirel Palada prin vreun studio de televiziune ori pe stradă, să știți că e #penal cu patalama”, a transmis Mihai Goțiu.

Fostul purtator de cuvant al Guvernului Victor Ponta, sociologul Mirel Palada, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de lovire sau alte violente, dupa ce in septembrie 2017 l-a batut in studioul B1 TV pe senatorul USR, Mihai Gotiu.