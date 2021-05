Ministerul Justitiei, anunt de ultima ora despre Tudor Florian "Rechinul", interlopul roman arestat in Mexic

Arestarea a fost dispusa ca urmare a cererii formulate de catre Ministerul Justitiei, la sesizarea instantei emitente a mandatului de arestare preventiva.Potrivit unui comunicat al MJ, autoritatile mexicane au colaborat cu cele romane cu celeritate si eficienta. Ministerul Justitiei a beneficiat de asistenta Ambasadei Romaniei in Statele Unite Mexicane."Procedura de extradare se va desfasura conform legislatiei statului solicitat. Ministerul Justitiei din Romania va intreprinde toate demersurile legale in virtutea atributiilor sale de autoritate centrala in materia extradarii", a adaugat ministerul.Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la cererea structurii centrale a acestei institutii, pe 23 martie Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva in lipsa a inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat , instigare la tentativa la omor calificat, instigare la santaj si santaj, decizie ramasa definitiva in urma unei hotarari a Curtii de Apel Bucuresti, din data de 7 aprilie.