In ce masura fostii ministri ai Sanatatii pot fi acuzati de profanare de cadavre, dupa ce au decis inhumarea fara haine a mortilor care au suferit de COVID-19

S-a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca persoanele care au decis ca mortii de COVID-19 sa fie ingropati dezbracati, sa fie incriminati de profanare de cadavre, o fapta penala pentru care pedeapsa maxima este de trei ani de inchisoare ORDINUL nr. 570 din 6 aprilie 2020, emis in perioada in care la conducerea Ministerul Sanatatii se afla Nelu Tataru , prevedea la punctul 7: "Cadavrele contaminate ca urmare a infectiei COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator, care au fost autopsiate, se imbalsameaza cu caracter obligatoriu la sfarsitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infectiei.Aceste cadavre se igienizeaza, dar nu se efectueaza asupra lor manopere de cosmetizare si nici nu se imbraca , inainte de a fi introduse in sac".Juristi cu experienta consultati de ziare.com au explicat ca Ordinul incriminat acum in spatiu public se refera la cazurile medico-legale, iar inhumarea persoanelor decedate in saci din plastic si fara haine reprezinta doar o masura de protectie pentru oprirea raspandirii unui virus, fara sa se retina reaua intentie. In acelasi context a existat si un protocol special cu privire la transportul bolnavilor de COVID-19, tot ca o masura de preventie a rasandirii virusului."Ordinul se refera la cazurile medico-legale, adica persoane decedate din cauza SARS-CoV2, pentru care s-a instituit un protocol pentru preluare, transport la morga sau la serviciile funerare, precum si la reincredintarea catre apartinatori, la debutul pandemiei, in aprilie 2020, ordinul fiind semnat de fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru.De asemenea, acest ordin are un protocol si pentru bolnavii sever infectati cu virusul SARS-CoV-2 , asupra carora se instituie un protocol pentru cazul in care vor muri in timpul tratamentului sau in izolare.Persoanele care manipuleaza si transporta cadavrul vor lua in considerare respectul fata de demnitatea umana, orice activitate sau actiune asupra corpului unei persoane decedate avand la baza grija si respectul cuvenit unei fiinte umane decedate.In consecinta nu se poate vorbi despre profanarea cadavrelor, ci despre masuri specifice luate de autoritatile sanitare din toate tarile pentru a opri contagiunea cu virusul SARS- CoV-2.Prin urmare nu li se poate imputa niciunuia dintre cei doi ministri ai Sanatatii din aceasta perioada vreo fapta penala sau incalcare a legii sau a drepturilor fundamentale ale persoanei", a concluzionat unul dintre juristii consultati de ziare.com."Nu se poate retine o astfel de infractiune cu subiect activ Vlad Voiculescu in conditiile in care este elementar si pentru un student la Drept de anul III ca elementele de tipicitate ale unei asemenea infractiuni tin de o cu totul alta interpretare. Lucrurile sunt foarte clare, nu poate fi retinuta o infractiune in sarcina ministrului Sanatatii, oricare ar fi fost el de la inceputul pandemiei. Din aceasta perspectiva, toti cei care au gestionat aceasta perioada de pandemie si care au fost de acord sau care au impus aceasta regula nu pot fi trasi la raspundere penala pentru profanare de cadavre avand in vedere ca elementele de tipicitate ale infractiunii au cu totul alt inteles", a explicat pentru ziare.com, avocatul Alexandru Chiciu.Totusi, in aprilie 2021, la un an de la emiterea Ordinului semnat de ministrul Tataru, a fost modificata procedura in cazul deceselor cauzate de infectia cu SARS-CoV-2. Inmormantarea in cazul acestora "se va face in aceleasi conditii de inhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze", fiind eliminate fragmentul care facea referire la interzicerea imbracarii cadavrelor persoanelor care au decedat ca urmare a COVID-19.