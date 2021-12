Minoră vândută de mama sa unui clan interlop, răpită împreună cu bebelușul ei din spitalul de la Bârlad

Polițiștii din Bârlad caută o minoră de 12 ani care a născut recent și a fost răpită din spital de membrii unui clan interlop. Fata, de etnie romă, a fost vândută chiar de către mama ei.

Minora din comuna Murgeni a fost cumpărată de clanul Sandu cu 4.000 de euro. La scurt timp, în august, minora a fost lăsată însărcinată de un membru al clanului, Sandu Daniel, care atunci avea 17 ani.

După ce a ajuns la spital, medicii au alertat autoritățile. Aceștia au observat că fata nu avea nici măcar certificat de naștere. Minora și bebelușul au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Vaslui, fiind instituționalizați într-un centru pentru a fi protejați.

La câteva luni însă, în 11 decembrie, tânăra mămică a fost nevoită să revină la spital pentru că băiețelul ei de patru luni se îmbolnăvise.

Atunci, membrii clanului Sandu i-au răpit pe cei doi din spital. De data aceasta, autoritățile nu au mai fost anunțate.

Poliția din Murgeni încearcă să o găsească pe mamă și pe copil, iar pe numele lui Daniel Sandu a fost deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad un dosar penal pentru viol.

”A fost sesizată încă din august poliția și Tribunalul Vaslui de cazul minorei, deoarece tatăl ei este mort, iar mama a vândut copila pe 4000 de euro, ca să plece din țară, unui tip de 17-18 ani. Tribunalul Vaslui a dispus preluarea copiilor, adică atât a mamei de 12 ani, cât și a copilului nou-născut, de către Protecția Copilului, și au fost duși într-un centru la Bârlad. S-a dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, cazul fiind în lucru. Acum, sâmbătă, pe 11 decembrie, romii din clanul Sandu au aflat că fata este în spital cu cel mic și au pus la cale răpirea! Pentru că ei vor ca ea să nu dea declarație de ceea ce s-a întâmplat, ca să nu fie băgat la închisoare cel care a lăsat-o gravidă la doar 12 ani. Și au găsit o cale, rămâne să vadă anchetatorii cum, de a o lua din spitalul Bârlad, atât pe ea cât și pe copil! Iar cei din spital nu au spus nimic, nu au sesizat nimic!! De marți este dispărută! Abia astăzi (ieri - n.red.), când au venit cei de la Protecția Copilului să o ia de la spital și au văzut că nu este nici mama minoră și nici copilul, au sesizat IPJ Vaslui”, au relatat surse din anchetă din Bârlad pentru vremeanoua.ro

Ads

Contactată telefonic, Daniela Rusu, managerul spitalului, a precizat că a primit o adresă de la Protecția Copilului și de la Poliție, prin care se cer informații despre modul în care a fost luată mămica minoră din spital, cu tot cu copil. Aceasta susține că nu știa nimic despre acest caz.

Potrivit sursei citate, membrii clanului Sandu le-ar fi dat mită unor cadre medicale pentru a-i putea lua din spital pe cei doi.

”Eu nu știu de așa ceva. Am primit o adresă abia astăzi (ieri - n.red.) după amiază, eu am semnat-o, prin care cei de la Protecția Copilului cer detalii. Eu am solicitat de la medicul Gabriela Vicol, care a fost atunci de gardă la Pediatrie, să îmi dea informații despre cum s-a petrecut. În urma informațiilor ce le voi primi mâine (astăzi – n.r.), voi vedea dacă se impune o anchetă internă sau nu. Voi face mâine o declarație completă, doar să am informațiile necesare. Vom verifica și camerele de supraveghere ca să vedem dacă obținem ceva informații și despre așa zisa << mită >> de care se spune”, a precizat managerul spitalului.

Ads

În ceea ce o privește pe mama minorei, aceasta a plecat în străinătate, într-o țară din UE, în prezent fiind arestată.

Ads