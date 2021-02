Barbat mort de doi ani, sanctionat ca nu avea avea declaratie pe propria raspundere. Unde s-a petrecut grozavia

Surpriza omului a fost una uriasa

Dupa ce Politia i-a luat copilul si l-a dus la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov, care l-a internat, abuziv, intr-un centru, strabunicul baietelului de la Rasnov a avut parte de o alta mare surpriza. Asociatia pentru Siguranta Urbana si Mediere Brasov a dezvaluit ca omul a primit o hartie in cutia postala in urma careia nu stia ce sa faca: sa se bucure ca i-a inviat fratele ori sa se supere ca acesta a fost sanctionat de Politia Locala?Barbatul a gasit un avertisment dat de Politia Locala Rasnov fratelui sau, trecut la cele vesnice in urma cu doi ani.In dimineata zilei de 24 ianuarie 2021, la ora 5:10, agentul Neculoiu Gheorghe a intocmit un proces verbal prin care il avertizeaza pe Dihoiu Vasile, din Rasnov, pentru ca, acesta din urma, in seara zilei de 23 ianuarie 2021, la ora 23.20, "a fost surprins pe strada Vlad Tepes fara a detine asupra sa declaratia pe propria raspundere, incalcand prevederile Legii 55/2020".Surpriza omului a fost una uriasa, deoarece stia foarte bine ca fratele sau e mort si ingropat de mai multa vreme."In ceea ce priveste avertismentul eliberat de Politia Locala, datele de identificare - CNP-ul si adresa - sunt corecte. Pentru simplul fapt ca cei doi erau frati - cel decedat si cel in cauza, oprit de Politia Locala din Rasnov dupa ora 23.00 - s-a produs o eroare materiala atunci cand s-a completat procesul verbal. Ei fiind frati si erau cunoscuti in orasul Rasnov, tocmai de aceea s-a produs aceasta eroare materiala, dar, datele de identificare, CNP-ul si adresa, sunt cele corecte.Barbatul recunoaste ca s-a intalnit cu politistul local in seara zilei de 24 ianuarie, cand isi cauta stranepotul disparut de acasa si chiar a solicitat si sprijinul politistului local in gasirea copilului. Adresa e corecta, drept dovada ca avertismentul a ajuns la destinatie, dar acesta spune ca seria si numarul cartii de identitate nu ii apartin, si nici CNP-ul si nici nu este de mirare, din moment ce politistul local a completat abia dimineata, dupa ora 5.00, procesul verbal.