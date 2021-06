10 noi parcari vor fi infiintate in Sectorul 2 al Capitalei . Promisiunea lui Radu Mihaiu

Cat vor costa parcarile

"Pornim 10 parcaje noi cu un total de 367 locuri. Acesta e primul lot de parcari pe care il demaram. Proiectele sunt in diferite stadii, dar pe toate le vom finaliza in acest an. Vizam zonele sufocate in care se parcheaza haotic", a scris Radu Mihaiu, joi, pe Facebook El a spus ca parcajele sunt necesare pentru a elibera trotuarele din zonele respective, dar nu vor rezolva problema parcarilor in Bucuresti si ca, pentru a reda orasul oamenilor, trebuie redusa cat mai rapid dependenta de masina personala.Potrivit acestuia, costul estimat total este de 4.125.770 de lei sau 11.242 de lei/loc de parcare. "La un calcul simplu reiese ca amortizarea investitiei se va face in peste 20 de ani chiar si la noua (si de unii hulita) taxa de parcare. Am promis ca toti banii care vor intra din aceasta taxa se vor duce catre crearea de noi locuri de parcare si asa voi face. Desi vom incasa abia anul viitor noua taxa, incepem investitiile de acum", a mai precizat Radu Mihaiu.Potrivit acestuia, in Sectorul 2 sunt aproximativ 26.000 de locuri de parcare si incasarile estimate pe an vor fi in jur de 12 milioane de lei."Toti acesti bani ii vom aloca in avans pentru crearea de locuri de parcare. Primele cartiere vizate sunt Pantelimon, Tei, Colentina si Iancului, zonele cele mai afectate de lipsa locurilor de parcare. Mai urmeaza. Cautam locatii unde nevoia e mare si spatiul e suficient", a adaugat Radu Mihaiu.