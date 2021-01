Perchezitii de amploare la o grupare care falsifica decizii de pensie pentru a lua credite. Care este prejudiciul

Acuzati de inselaciune si fals

Cum operau falsificatorii

Ce sume scoteau de pe carduri

Descinderile au loc in Capitala si in judetele Ilfov, Calarasi, Arges, Dambovita si Prahova.Membrii grupului infractional organizat sunt acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals."Incepand cu anul 2016, un numar de 11 suspecti au constituit, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau si Dambovita, un grup infractional organizat specializat in savarsirea unor infractiuni de inselaciune, fals in inscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au intocmit in fals decizii de pensionare si taloane de pensii, in vederea obtinerii de finantari de la numeroase institutii financiar-bancare", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Gruparea infractionala a fost sprijinita si de catre functionari bancari, care au facilitat obtinerea de credite pentru persoanele recrutate de catre membrii grupului, cunoscand faptul ca documentele erau falsificate.Persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unitati bancare ori institutii financiare nebancare (IFN-uri) obtinand mai multe finantari."Gruparea a recrutat peste 100 de persoane, pentru care a intocmit in fals documente privind veniturile obtinute, suspectii insotind persoanele recrutate la unitatile bancare ori nebancare in vederea efectuarii demersurilor necesare obtinerii finantarilor. Inainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancara, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare si obtineau carduri bancare pe care le inmanau membrilor gruparii", arata sursa citata.Sumele obtinute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, insa nu in totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul ramas una sau doua rate, cu scopul de a ingreuna descoperirea fraudei.Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca persoanele recrutate au primit o mica parte din sumele retrase de pe cardurile bancare - de regula sume cuprinse intre 1.000 si 1.500 lei.In cauza se efectueaza cercetari fata de 105 suspecti. La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi aduse, in vederea audierii, 30 de persoane.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor din cadrul Politiei Romane.La activitati au participat ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti si Ploiesti, precum si jandarmii Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes".CITESTE SI: