Sofer urmarit si amendat de politisti, dupa ce le-a atras atentia ca au parcat neregulamentar. Dialogul revoltator din timpul incidentului VIDEO

Cei doi politisti l-ar fi urmari dupa acest moment si l-au amendat. Totul s-a petrecut pe 23 iunie, aproape de sectia 2 din cartierul pitestean Gavana, potrivit epitesti.ro Dupa cum se vede si pe imagini, soferul a claxonat si a fanat brusc, spunandu-i politistului "O sa-ti iau usa daca mai parchezi aici!".Imediat vine si replica agentului: "Si care e problema?".Soferul autoturismului merge mai departe, iar dupa cateva sute de metri este urmarit si oprit de echipajul de politie cu pricina.Intre protagonisti are loc un schimb de replici revoltator:- Buna seara. Sectia doi politie, Radut ma numesc. Documentele dumneavoastra si ale autoturismului.- De ce m-ati oprit?- Poftiti?- De ce m-ati oprit?- Control.- Parcati o masina intr-o intersectie semaforizata, pe trotuar. Si cu usa deschisa.- Documentele vi le-am cerut. Nu stiti ce trebuie sa prezentati cand va opreste Politia?- Ba da.- Eu cred ca nu.- Sa-mi prezentati si mie dotarea masinii. Trusa, triunghiuri, tot...Dupa verificari, agentul ii inmaneaza barbatului un proces verbal si il informeaza ca a fost amendat cu 725 lei pentru ca avea trusa medicala expirata. IPJ Arges a transmis ca vor fi facute verificari in acest caz si ca soferul poate contesta amenda in instanta