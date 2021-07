Orange, obligata sa desfiinteze antenele GSM de pe un bloc din Bucuresti. Ce despagubiri trebuie sa plateasca

"Admite in parte cererea, astfel cum a fost precizata. Obliga parata la predarea catre reclamanta a spatiului inchiriat, in starea sa initiala, prin ridicarea instalatiilor si constructiilor efectuate. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 5400 euro (echivalent in lei la data platii), reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a spatiului pentru perioada 19 mai 2020- 19 februarie 2021), precum si la plata dobanzii legale aferente, calculata de la data introducerii cererii de chemare in judecata (03.02.2021) si pana la achitarea integrala a debitului. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata, in cuantum de 1416,54 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare care se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti", se arata in solutia instantei.Nu este prima data cand un operator de telefonie este implicat intr-o astfel de situatie.Si Vodafone sau Telekom au trecut prin situatii asemanatoare.Doi bucuresteni au reusit in 2018 in instanta sa oblige Telekom Mobile SA sa demonteze antenele GSM de pe un bloc din Sectorul 3 al Capitalei.Cei doi obtinusera acelasi lucru anul trecut, dar hotararea a fost atacata.