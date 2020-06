Optimizare site: ce garantii poate sa-ti asigure o agentie SEO? (P)

Ziare.

com

asociatie profesionala, nu are un standard ISO, insa rezultatele se vad doar inmomentul in care site-ul intruneste toate principiile Google . Aceste principii suntlogice si in beneficiul celor care navigheaza pe net: site-ul sa se incarce rapid, saaiba o structura clara care sa confere o experienta de utilizator placuta, informatiilesa fie relevante si utile. Toate aceste elemente trebuie sa se incadreze in nisteconditii tehnice pentru ca robotii Google sa ii poata descripta si categoriza.O agentie specializata SEO cunoaste aceste principii si le aplica in beneficiulclientului. Implementeaza modificarile tehnice dupa un audit al site-ului si urmaresterezultatele acestor actiuni cu un soft specializat pe SEO. Pe parcursul colaborariisunt pregatite mai multe rapoarte, unele cu recurenta lunara:- un raport de audit tehnic si de continut- o strategie de SEO care urmeaza a fi implementat- un raport privind rankingul lunar pe cuvintele cheie adecvate serviciilor pecare le ofera site-ul- un raport privind campania de backlinkuriOptimizarea SEO este o activitate specializata care este precedata de o perioada decateva luni, chiar ani bune de invatare. Aceste servicii SEO(https://netring.ro/servicii/seo/) presupun totodata utilizarea unor softuri platite demonitorizare a rezultatelor si plata pentru backlinkuri. Toate aceste trei elemente facdin optimizare SEO un serviciu scump. Cand este vorba de costuri mai mari, esteoarecum normal ca in calitate de client, dupa ce ai ascultat toata prezentarea deSEO sa intrebi: ce garantii imi oferi ca voi ajunge pe prima pagina, pe cuvintele melecheie, in cautarile Google?Si aici este momentul de make or break the deal: pentru ceea ce, in mod normal, sepoate oferi o garantie este ca:1. se vor urmarii principiile Google in imbunatatirile on-site SEO, atat in ceea cepriveste cadrul tehnic, cat si in ceea ce priveste continutul2. se va realiza campania de backlinkuri cu maxima seriozitate si atentie, se vorfolosi sit-ul cu domeniu de autoritate mare si cu continut relevant si valorospentru site-ul respectiv3. se vor aplica bunele practici in domeniu cu privire la instrumentele si tehnicilefolosite4. se vor evita, in toate cazurile, tehnici de SEO nerecomandateNu se poate oferi o garantie ca Google va propulsa site-ul pe prima pagina in 3-6-9luni, insa daca toate actiunile sunt intreprinse in mod profesionist sunt 98% sanse casite-ul sa ajunga acolo in minim 6 luni - durata bineinteles depinde de nisa sicompetitivitate.Optimizarea websiteurilor sau crearea si optimizarea de magazine online(https://netring.ro/servicii/ecommerce/) presupune o investitie lunara, sumadepinde de la caz la caz. Evident ca pentru o investitie mare este normal sa existe oasteptare SMART: specific, masurabil, realizabil, relevant si incadrat in timp.Rapoartele si strategia specificata mai sus asta au ca si rol: sa desparta obiectivulmare in actiuni mici, masurabile.Un alt aspect foarte important este ca in momentul selectarii agentiei sa ceremproiecte de referinta prin care sa ne asiguram ca au derulat proiecte cu rezultate princare au crescut traficul organic catre site-ul clientului pe cuvintele cheie stabilite inavans.Noi la Netring.ro (https://netring.ro/), fiind o agentie specializata SEO folosimsofturi platite pentru monitorizarea rezultatelor, colaboram cu site-uri relevante si cudomeniu de autoritate adecvat, avem peste 10 ani de experienta si proiecte desucces pe post de referinta.