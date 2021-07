Confesiunile copiilor implicati in orgia sexuala de la Ploiesti. Fata de 10 ani participa de mai mult timp la petreceri pornografice

La audieri, in fata politistilor, au fost oferite informatii confuze, iar povestea pare mult mai complicata decat s-a crezut la inceput.Potrivit unor surse judiciare, ancheta in acest caz scandalos a fost preluata de Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, pentru ca pana la acest moment nu au fost descoperite filmarile compromitatoare cu fata in varsta de 10 ani abuzata sexual de mai mult adolescenti. Daca aceste imagini nu exista, atunci baiteii nu vor putea fi acuzati de pornografie infantila.Duminica, 11 iulie, se vorbea ca cercetarile vor fi coordonate de un procuror DIICOT , acuzatia de pornografie infantila fiind de competenta acestei structuri de parchet.Deocamdata se fac cercetari pentru acuzatiile de viol, act sexual cu un minor si loviri si alte violente.Sursele citate au explicat ca la acest moment niciunul dintre copiii implicati nu are o calitate in dosar, fiind considerati deocamdata faptuitori. Dupa ce va veni rezultatul expertizei psihologice, procurorul va trece la urmatoarea etapa in ancheta: audierea partilor implicate. Pentru ca toti perotagonistii sunt minori, acestia vor fi asistati in timpul audierilor de catre un psiholog.Initial s-a vorbit ca la orgia sexuala din cladirea fostelor bai publice din Ploiesti au participat doar patru baieti, cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. Se pare ca este vorba despre mai multi, niciunul sub 14 ani.In plus, astfel de petreceri cu caracter pornografic ar mai fi avut loc in cladiri diferite din Ploiesti si cu doua luni in urma, victima fiind aceeasi fata de 10 ani.Ancheta este la inceput, iar informatiile oferite de copii sunt confuze si contradictorii. Sunt cautate acum imaginile compromitatoare filmate in timpul orgiilor si utlerior postate pe Instagram. Cel mai probabil va avea loc si o expertiza informatica a telefoanelor celor care au participat sau au fost doar martori ai scenelor fierbinti din baia publica.Duminica dimineata, parintii fetei implicata in scandalul sexual au sunat la Politia Ploiesti pentru a reclama faptul ca fiica lor a fost abuzata de mai multe persoane.La audieri, s-a aflat ca in realitate fetita participase "de bunavoie" la petrecerea din baia publica, explicand politistilor ca nu a fost fortata intr-un fel sau altul. Problema ei a fost ca inregistrarile video au fost publicate pe retelele sociale.Fata s-a intalnit din nou cu unul dintre baietii cu care se distrase in urma cu doua saptamani, iar acesta i-a propus din nou sa mearga cu el intr-o scara de bloc pentru a intretine relatii sexuale orale. Fata l-a refuzat si i-ar fi reprosat ca este suparata pentru ca a publicat pe internet filmarile cu ea in ipostaze pornografice.A avut loc o altercatie, iar fata a fost zgariata la mana. Cand a ajuns intr-un final acasa a trebuit sa le explice parintilor de ce s-a intros la ora tarzie si de unde avea ranile pe mana. Atunci a fost momentul in care copilul a avut curaj sa-i povesteasca mamei prin ce trecuse.In ancheta sunt implicati copii cu varsta intre 10 si 14 ani, dar si adolescenti de 15, 16 ani.