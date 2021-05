Val de pensionari fara precedent in randul procurorilor si judecatorilor din toata tara. Magistratii vor sa prinda ultimul tren al pensiilor speciale

Din grupul procurorilor care vor sa iasa din sistem fac parte Lucian Papici care a instrumentat intr-o prima faza dosarul care a avea sa devasteze sefimea din adminsitratia publica din Prahova, dar si din Politie, Gigel Pirlog, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie , care a instrumentat dosarul retrocedarilor de terenuri de la Nana si Iasinovschi Sorin Eugen, procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ).Cererile de eliberare din functie prin pensionare au inceput sa curga masiv inca din luna martie a acestui an, odata cu discutiile legate de modificarile aduse la legea pensiilor. In prezent, un magistrat se poate pensiona daca are o vechime in sistemul juridic de cel putin 25 de ani, indiferent de varsta. "Este rezultatul discutiilor fara contenire din spatiul public despre pensiile nesimtite" sustin voci din cadrul sistemului de justitie. Procurorii, dar si judecatorii care indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de legea valabila in prezent nu mai vor sa ramana in sistem si au decis sa prinda "un ultim tren " care sa le permita sa primeasca pensiile de serviciu, unele chiar mai mari decat salariul, inainte de preconizatele modificari inclusiv la legile justitiei.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, sunt nu mai putin de sapte cereri de eliberare din functie prin pensionare, iar lista este deschisa de procurorii de la Parchetul General, Gigel Pirlog si Sorin Iasinovschi, dar si de procurorul militar Marian Virgiliu Istrate. Acesta a facut parte din echipa de procurori care a instrumentat de dosarul "Mineriadei" . In cazul procurorului Iasinovschi, Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea analizarii cererii de pensionare, pana la solutionarea definitiva a procedurii disciplinare. Cererilele judecatorilor Pirlog si Istrate au fost inaintate catre presedintele Romaniei in vederea eliberarii din functie incepand cu 1 iunie, respective 2 iunie.Tot pe 18 mai, CSM a solutionat cererile unor procurori din cadrul parcehtelor din Vrancea, Calarasi si Ialomita.La sedintele anterioare, din mai si aprilie, ordinea de zi a CSM - sectia pentru procurori, a fost deschisa in mod constant de solutionarea cererilor de pensionare venite din partea unor procurori din cadrul DIICOT Giurgiu, DNA Mures, PT Valcea, Arges, Vrancea, Prahova (procurorul sef adjunct al PT Prahova), Dolj, Dambovita, Iasi, Targu Jiu, Targoviste, Timis.Astfel s-a ajuns in situatia in care o serie de parchete din tara, in special cele de pe langa judecatorii, sa nu mai faca fata volumului imens de dosare din cauza lipsei procurorilor.Valul de pensionari a cuprins si instantele din tara. In sedinta sectiei de judecatori din luna mai pe ordinea de zi au fost lungi liste cu cereri de eliberari din functie. Perintre acestia se afla doi magistrati care au facut parte din completul de 5 judecatori care a dat sentinte in cele mai grele dosare de coruptie din Romania. Este vorba despre Florentina Dragomir si Ionut Matei , dar si alti colegi de la instantele mai mici din tara, Curtea de Apel Pitesti (Diaconu Raluca Elena), Curtea de Apel Bucuresti (Moraru Daniela Laura) si de la Tribunale si Judecatorii din Galati, Prahova, Iasi, Pitesti, Calarasi (trei judecatori), Neamt.Cereri similare s-au aflat pe masa sectiei de judecatori a CSM si in luna aprilie cand un o alta serie de judecatori de la ICCJ (Ionas Nicolae Gabriel, Pietreanu Simona Gina) si instante din Bacau, Sibiu, Alba Iulia, Brasov, Timis si Valcea au solicitat iesirea din sistem.