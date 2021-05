Perchezitii de amploare ale Directiei Generale Anticoruptie. 25 de politisti sunt suspectati de coruptie VIDEO

"Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Structura Centrala si Serviciile Judetene Anticoruptie Sibiu, Alba, Brasov si Cluj, pun in executare 17 mandate de perchezitie domiciliara pentru probarea unor infractiuni de coruptie intr-o cauza penala in care sunt suspectati 25 agenti de politie din cadrul I.P.J. Sibiu", se arata in comunicatul DGA.Totodata, sunt puse in executare 33 de mandate de aducere si 3 ordonante de predare inscrisuri si medii de stocare.In cauza se beneficiaza de sprijinul Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei si Directiei Generale de Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Ca reactie la evenimentele de miercuri, 19 mai, dimineata, conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu da asigurari ca nu tolereaza niciun act de coruptie si sustine fara echivoc cercetarea DGA."In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la o ancheta in care sunt vizati mai multi politisti din cadrul I.P.J. Sibiu, Compartimentul Relatii Publice este abilitat sa comunice urmatoarele:Asiguram comunitatea sibiana ca institutia noastra are toleranta zero fata de actele de coruptie, context in care conducerea I.P.J. Sibiu a sprijinit si va sprijini in continuare structurile implicate in derularea anchetei in cauza. Precizam ca actiunea este comuna, iar mai multi politisti din cadrul institutiei noastre sunt implicati activ in desfasurarea anchetei penale", au transmis reprezentantii IPJ Sibiu miercuri dimineata.