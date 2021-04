Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Potrivit unor surse judiciare, in dosar sunt vizate mai multe firme ce asigura paza unui cunoscut lant de supermarket-uri."Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pune in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara si mai multe mandate de aducere in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", a transmit Politia Capitalei intr-un comunicat.Faptele s-ar intinde pe durata a cinci ani. Reprezentantii firmelor ar fi declarat organelor fiscale achizitii nereale pentru a se sustrage de la plata taxelor."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2012-2017 reprezentatii unor societati comerciale ar fi evidentiat in documentele contabile si au declarat organelor fiscale achizitii nereale de bunuri/servicii de la societati comerciale a caror identitate a fost folosita in mod fraudulos, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, creand un prejudiciu in valoare de aproximativ 1 milion de euro",, se mai arata in comunicat.In acest caz, cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.