Perchezitii la firme ce transportau persoane, banuite ca vindeau teste COVID falsificate

Acestea efectueaza transporturi internationale de persoane in tarile vestice, dar si in Turcia."In dimineata zilei de 12 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Giurgiu, cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes", sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru a 3 societati comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul international de persoane prin curse regulate, intr-un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste Covid-19 falsificate", arata sursa citata.Sunt vizate infractiuni de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals."Administratorii societatilor comerciale au pus la dispozitia calatorilor teste COVID- 19 care atesta faptul ca acestia nu sunt infectati cu virusul Sars-CoV-2, t este care in realitate nu au fost efectuate ", precizeaza IPJ Giurgiu.