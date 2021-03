VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

Unde se desfasoara perchezitiile

Spitalele, pacalite

Despre ce spitale e vorba

Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, abuz in serviciu si poluare prin evacuare de deseuri.Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in Bucuresti si in judetele Mures, Botosani, Iasi, Suceava, Alba, Arad, Bacau, Bihor, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman si Vaslui.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2018-2020, o societate comerciala din judetul Mures, avand ca obiect de activitate preluarea deseurilor si predarea lor catre incineratoare autorizate, cu activitate in 17 judete, nu ar fi inregistrat in evidentele contabile relatiile comerciale stabilite.De asemenea, pentru a evita costurile privind incinerarea legala si inregistrarea in contabilitate a facturilor de prestari servicii, societatea in cauza ar fi evacuat in natura deseurile preluate.In activitati ar fi fost angrenate unitati medicale si societati cu profil medical, ale caror evidente ar fi fost trunchiate, astfel incat agentul economic in cauza s-ar fi sustras de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.Totodata, actiunea vizeaza si aspecte privind achizitii publice de materiale sanitare din perioada starii de urgenta.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, pana in acest moment, la 380.000 de lei.Potrivit unor surse, este vorba de Spitalul Municipal Tarnaveni, Medias, Saveni, Darabani, Stefanesti, Dorohoi si alte 50 de cabinete medicale individuale si entitati a caror activitate genereaza deseuri medicale.5 mandate de aducere vor fi puse in executare.Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.La activitate participa si politisti ai inspectoratelor din judetele mentionate.