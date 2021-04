Perchezitii in Bucuresti. Ancheta vizand cumpararea a un milion de masti de protectie VIDEO

"Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6 pune in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, si cesiune fictiva.In septembrie 2020 au fost inregistrate doua dosare penale pentru savarsirea unor infractiuni de inselaciune, prin folosirea de ordine de plata falsificate, cand au fost achizitionate 660.000 masti de unica folosinta , in valoare de peste 320.000 lei, respectiv 330.000 masti de unica folosinta, in valoare de aproximativ 160.000 lei.Mai multe persoane s-ar fi folosit de societati comerciale administrate in drept de persoane cu o conditie financiara modesta - firme fantoma - in numele carora ar fi actionat. S-au inregistrat 9 infractiuni distincte de inselaciune.Prejudiciul total cauzat persoanei vatamate este de peste 1.500.000 lei", a transmis joi Politia Capitalei.Audierile se vor desfasura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6.