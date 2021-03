Perchezitii la o primarie din judetul Giurgiu intr-un dosar de frauda electorala. Angajatii sunt acuzati ca ar fi intocmit acte false

In dimineata zilei de joi, 18 martie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in executare 15 mandate de perchezitie domiciliara.Una dintre prechezitii se desfasoara la sediul unei institutii publice, iar 14 la domiciliile unor persoane fizice.Perchezitiile se efectueaza intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals."Persoanele in cauza sunt banuite ca in cursul anului 2020, beneficiind de documente intocmite in fals de catre functionari din cadrul institutiei publice, au stabilit resedinta mai multor persoane (peste 100) fara ca acestea sa locuiasca efectiv la adresele de resedinta", arata IPJ Giurgiu.Aceasta activitate ilegala a avut drept scop participarea in calitate de alegatori la alegerile locale din luna septembrie 2020.