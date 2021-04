Din ce mai fac romanii bani ilegal. Perchezitii la persoane care au facut afaceri ilegale cu alcool

Conform unui comunicat remis de IPJ Vrancea, politistii au in vizor 13 adrese in Vrancea, Vaslui si Prahova.Oamenii legii fac cercetari intr-un dosar in care e vizata infractiunea de producere de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, fiind vorba despre afaceri ilegale cu alcool. La actiunea care este in curs de desfasurare participa politisti din cadrul inspectoratelor judetene din Vrancea, Prahova si Vaslui.