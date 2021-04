Perchezitii in Bucuresti si 28 de judete legate de activitatea unei firme ce activa in domeniul PSI. Ce incalcari ale legii urmaresc politistii

Din cercetari a reiesit ca o societate comerciala din Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate "activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora", incepand din 2019, ar fi avut acces la numeroase contracte cu institutii publice si private de interes national, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis joi AGERPRES.In baza contractelor, ar fi avut obligatia sa presteze servicii de mentenanta (verificare, incarcare, reparare) a echipamentelor de protectie (extinctoare, hidranti). Aceste servicii s-ar fi realizat fara verificarea efectiva a bunei functionari, astfel s-ar fi inlocuit sigilii, etichete de conformitate si de valabilitate."Gravitatea este data de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale , scoli, unitati militare, penitenciare, sedii ale unor institutii publice, statii de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice si nucleare, combinat chimic etc.", arata sursa citata.Beneficiarii s-ar fi aflat in eroare cu privire la functionalitatea si calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii.Potrivit sursei citate, pentru maximizarea profitului si evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul sau, nu ar fi inregistrat totalitatea veniturilor realizate."Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stari de pericol cu privire la viata, sanatatea, si integritatea persoanelor, cat si cu privire la patrimoniul acestora", precizeaza IGPR.Actiunea se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si are loc in Bucuresti, Mures, Arad, Alba, Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Hunedoara, Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Satu-Mare, Salaj, Suceava, Timis, Teleorman si Valcea.Suportul este asigurat de Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.La activitati participa luptatori ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si lucratori din cadrul DGA Mures.