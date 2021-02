Plangere penala depusa la DNA de ministrul Economiei. Nasui acuza fraudarea programului de granturi acordate firmelor

Ancheta la Ministerul Economiei

Ministrul Economiei a reclamat la DNA ca antreprenorii care au depus proiecte pentru a obtine granturi in ultimele doua zile de inscrieri ar fi obtinut informatii despre procentul de cofinantare in functie de care se face departajarea intre proiecte.Plangerea vine dupa ce recent ministrul Economiei a scris intr-o postare pe Facebook ca exista suspiciuni de frauda in cadrul acestui program de acordare a granturilor.Corpul de Control al premierului ancheteaza granturile acordate de stat IMM-urilor pentru a face investitii. Potrivit HotNews, ancheta de la Ministerul Economiei va lamuri si de ce au avut conturi in platforma alte persoane in afara administratorilor. Printre acestia s-a aflat si ministrul Economiei, Claudiu Nasui, caruia i s-a facut cont de administrator pentru regiunea Bucuresti, imediat cum si-a preluat mandatul de ministru, desi fostul ministru nu a avut un astfel de cont.