Frauda la alegeri. O femeie care avea cerere pentru urna mobila s-a prezentat la sectie. O alta persoana ar fi facut cerere pentru e 70 de persoane care ar fi netransportabile

Cererile erau insotite de copii ale unor documente de identitate si adeverintele medicale eliberate de catre medicii de familie."Seara trecuta, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati de doi barbati de 31 si 43 de ani, din Craiova si de o tanara de 29 de ani din Catane, membri ai unei sectii de votare din Catane, cu privire la faptul ca la sectia de votare s-a prezentat o femeie de 33 ani, din comuna Catane, care a depus un numar de 72 cereri pentru urna mobila, cereri insotite de copii ale unor documente de identitate si adeverintele medicale eliberate de catre medicii de familie. Printre cererile respective s-ar fi aflat mai multe cereri ale unor persoane de pe raza comunei Catane, care in adeverintele medicale eliberate de catre medicii de familie ar figura ca netransportabile, insa s-ar putea deplasa", informeaza IPJ Dolj. Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual si uz de fals , urmand ca la finalizarea cercetarilor sa se propuna solutie prin unitatea de parchet competenta.Potrivit PNL Dolj, o persoana care avea cerere de urna mobila a venit sa voteze la sectia de votare. "Incercarea de fraudare a alegerilor de primar in comuna Catane se confirma: o persoana care avea cerere de urna mobila (n.red.: una din cele 72 de persoane) a venit sa voteze la sectia de votare. Femeia a spus ca ea nu a facut nicio cerere pentru a vota cu urna mobila si ca nu a fost niciodata la doctor pentru a solicita adeverinta medicala", sustin reprezentantii PNL Dolj intr-un comunicat de presa.