Politistii vor supraveghea peste 12 mii de biserici in zilele de Paste. Ministrul Bode: "Este important sa preintampinam situatiile critice"

Lucian Bode a declarat, la inceputul videoconferintei cu prefectii, ca din 26 aprilie au inceput actiuni de instruire a reprezentantilor Bisericii pentru limitarea raspandirii COVID-19."Perioada pe care o traversam va ramane plina de provocari, de aceea va cer mobilizare maxima pentru a gestiona cu succes misiunile care va sunt incredintate. Este important sa colaborati cu autoritatile locale, cu reprezentantii cultelor religioase, astfel incat sa existe o coordonare eficienta si sustinuta pe parcursul acestei saptamani si sa preintampinam situatii critice.Incepand de luni, 26 aprilie, la nivelul structurilor teritoriale sunt in derulare actiuni de instruire a reprezentantilor Bisericii, precum si a operatorilor economici cu privire la prevederile cadrului normativ incident in vederea prevenirii si limitarii raspandirii COVID-19", a precizat Bode. Ministrul de Interne a mentionat si care sunt efectivele care vor actiune la manifestarile religioase de Paste."Masurile de ordine si siguranta publica, precum si cele de prevenire si stingere a incendiilor vor fi asigurate de catre 13.922 de efective ale MAI pentru 12.352 lacase de cult unde sunt preconizate a se desfasura manifestari religioase la care se estimeaza ca vor participa peste 1,7 milioane de persoane. O foarte buna mobilizare este cruciala pentru a depasi cu bine aceasta perioada solicitanta.Asteptarile din partea cetatenilor sunt foarte mari, presiunea careia trebuie sa ii faceti fata in context pandemic pe care il traversam este in continuare foarte mare. De aceea, va solicit sa tratati cu profesionalism si responsabilitate fiecare actiune operativa. Prezenta efectivelor MAI pe teren are in principal o componentea preventiva, de a asigura protectia cetatenilor si un climat de liniste si ordine publica", a transmis Lucian Bode.Ministrul a mai transmis reprezentantilor MAI sa actioneze cu calm si profesionist."Sa nu uitati ca veti fi repere pentru cea mai mare parte a cetatenilor. De aceea, este important sa actionati proactiv, responsabil, cu calm si in mod profesionist. In caz contrar, nu voi ezita sa cer sanctionarea celor responsabili", a mai afirmat Bode.