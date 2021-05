Politistii din Cluj au descoperit un kilogram de cannabis cu ocazia a 26 de perchezitii la un grup de suspecti

"Astazi, 19 mai, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 26 de perchezitii domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca si in comunele Floresti si Baciu, judetul Cluj, la locuintele a 12 persoane banuite de trafic de droguri si efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv. (...) In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate aproximativ 1 kilogram de cannabis, aproximativ 200 de plicuri ce contineau substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, 16.620 de lei, 7.890 de euro, mai multe telefoane mobile, o pusca airsoft, grindere, bancnote rulate, cantare electronice si ambalaje cu urme de substante", se arata intr-un comunicat trimis, miercuri, de IGPR.Potrivit sursei citate, 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistratilor, in vederea dispunerii masurilor preventive."Din cercetari a reiesit ca, din 2019 si pana in prezent, persoanele banuite ar fi procurat, pus in vanzare, comercializat si detinut pentru consum propriu droguri de risc si substante psihoactive, in judetele Cluj si Hunedoara. (...) Totodata, a fost depistat un barbat urmarit, acesta fiind condamnat definitiv, intr-o cauza privind comercializarea de substante susceptibile de a avea efect psihoactiv, la o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani", se mai arata in comunicat.Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, iar la actiune au participat si politisti ai brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Alba si Mures, precum si jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.