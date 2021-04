Costel Alexe, Presedintele CJ Iasi, pus sub control judiciar. "Ma autosuspend din functia de presedinte al PNL Iasi"

Alexe a anuntat ca s-a autosuspendat din functia de sef al filialei iesene a PNL "Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunostinta ca, in dosarul care ma vizeaza, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar.Sunt nevinovat si am convigerea ca voi demonstra acest lucru in instanta , dar, in acest moment, consider ca este un gest de onoare sa ma autosuspend din functia de presedinte al PNL Iasi.Partidul National Liberal a sustinut permanent lupta impotriva coruptiei prin toate masurile pe care le-a luat nu doar de cand este la guvernare, ci si cand a fost partid in opozitie. Si eu personal am sustinut lupta impotriva coruptiei, am promovat integritatea in activitatea mea politica si asa voi proceda si de acum inainte", a transmis presedintele CJ Iasi, potrivit ziaruldeiasi.ro "Am incredere ca imi voi demonstra nevinovatia in justitie , iar, pana atunci, vreau sa ma asigur ca aceasta noua calitate pe care o am in dosar nu va afecta in niciun fel activitatea si imaginea filialei. Echipa PNL Iasi este profesionista, am muncit foarte mult sa construim programul de guvernare si viziunea de dezvoltare a comunitatii si am reusit sa obtinem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale.Sunt un om de echipa, dar consider ca este cel mai corect ca toate implicatiile pe care le produce acest dosar sa le gestionez la nivel personal.Am incredere in colegii mei si stiu ca vor sustine activitatea filialei si politicile liberale, astfel incat sa pastreze pozitia PNL ca cea mai puternica formatiune politica judeteana", a completat Alexe.Liberalul a transmis ca va continua activitatea de presedinte al Consiliului Judetean. Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.