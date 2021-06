Cum a furat toata primaria la alegerile parlamentare din 2020. Mecanismul detaliat al unei fraude electorale soldate cu 16 arestari

16 functionari, care au fost membri in sectiile de vortare, sunt acuzati de falsificarea documentelor si evidentelor electorale, in timp ce primarul Marin Voicu este acuzat de instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale.Prefectura Prahova a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca primarul Marin Voicu a fost suspendat din functie , iar in cazul celorlalti functionari, se va suspenda raportul de munca."In conformitate cu art. 159 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, mandatul primarului comunei Ciorani, dl. Voicu Marin, se suspenda de drept.In aplicarea dispozitiilor art. 159 alin. (2) si alin. (3) din acelasi act normativ, Prefectul judetului Prahova va constatata, prin ordin, suspendarea de drept a mandatului primarului comunei Ciorani, dl. Voicu Marin, in termen de maxim 48 de ore de la comunicare, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordinul prin care se constata suspendarea mandatului va fi comunicat persoanelor interesate in termen de 48 de ore de la emitere.In conformitate cu dispozitiile art. 152 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, viceprimarul este inlocuitorul de drept al primarului.In cazul functionarilor publici pentru care s-a dispus masura arestarii preventive, potrivit art. 513 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/20019 privind Codul administrativ, raportul de serviciu al acestora se suspenda de drept, prin dispozitia emisa de catre viceprimarul comunei Cioran, urmand a se constata cazul de suspendare.In ceea ce priveste aparatul de specialitate al primarului, din totalul de 26 de functii publice si 13 posturi contractuale ocupate, activitatea va fi desfasurata prin delegare de atributii de catre cei 16 functionari publici si 12 contractuali care in prezent se afla in activitate", potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova.Cat timp edilul si complicii sai nu vor avea voie sa lucreze la primarie, activitatea institutiei va fi preluata de ceilalti functionari care nu au fost implicati in ancheta penala.Potrivit portalului instantelor de judecata, primarul Marin Voicu este acuzat de instigare la infractiunea de falsificare a documentelor si evidentelor electorale in forma continuata (20 acte materiale). Celelalte 16 persoane cercetate in dosar, dintre care 13 sunt femei, sunt acuzate de falsificare a documentelor si evidentelor electorale in forma continuata.Cercetarile in cauza au demarat la finalul anului 2020, dupa o plangere in care era reclamata o schema de fraudare a alegerilor locale . Au fost ridicati atunci mai multi saci in care se aflau buletine de vot din comuna Ciorani.Sacii cu documente au fost depusi intr-o anexa a Judecatoriei din Mizil, pentru ca la acel moment ancheta era coordonata de parchetul local. In martie, documentele care faceau obiectul acestei anchete, inclusiv buletinele de vot, au fost furate din depozit.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil au confirmat ca a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de violare a unui sediu profesional si sustragere de inscrisuri oficiale.Sursele citate au precizat ca procurorii din Mizil cercetau o posibila frauda electorala la alegerile din comuna prahoveana Ciorani. Exista cel putin o plangere in acest sens, in care se reclama mai multe nereguli la turul de scrutin din septembrie 2020, motiv pentru care s-ar fi decis renumararea voturilor pentru desemnarea primarului de la Ciorani.Ulterior s-a stabilit ca frauda electorala, daca a existat, nu ar fi fost in favoarea edilului, care oricum fusese votat masiv de localnici, ci ar fi avantajat candidatii fie de la consiliul local si de la Consiliul Judetean Prahova, inclusiv pe cei care au candidat pentru presedintia acestei institutii."Cu ocazia alegerilor locale din data de 27.09.2020, membrii sectiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea Primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean si Presedintelui Consiliului Judetean, inserand in aceste inscrisuri date neconforme cu realitatea.In fapt, a fost diminuat numarul voturilor obtinute de unii candidati/formatiuni politice in defavoarea altor candidati/formatiuni politice.Marin Voicu a castigat detasat al patrulea mandat de primar al comunei Ciorani. A avut un scor zdrobitor, obtinand peste 70% din voturile alegatorilor. Peste 2.000 de oameni au votat cu Marin Voicu, in timp ce principalul sau contracandidat a obtinut 294 de voturi. Alte doua persoane aflate in cursa electorala au obtinut sub 100 de voturi.Marin Voicu, edilul comunei Ciorani, este un vechi membru PSD , doar ca inainte de alegerile din septembrie 2020 a trecut in tabara liberalilor si a candidat din partea PNL pentru functia de primar.Presedintia Consiliului Judetean Prahova a fost castigata in toamna tot de liberali. Candidatul PNL, Iulian Dumitrescu a obtinut 137.588 voturi in timp ce reprezentantul PSD, Bogdan Toader, a obtinut 104.104 voturi.In Ciorani, una dintre cele mai mari comune din Prahva, au avut loc perchezitii in cursul zilei de miercuri. Politistii au verificat sediul primariei din comuna, dar si locuinta primarului.In urma verificarilor procurorilor, care au decis renumararea voturilor, s-a stabilit ca o formatiune politica ( ALDE ) a fost afectata de masluirea rezultatelor. Daca numaratoarea ar fi fost corecta, ALDE ar fi avut doua posturi de consilieri locali.Cel putin 13 la suta din voturile alocate unei formatiuni politice de catre alegatorii din comuna prahoveana Ciorani au fost calculate pentru candidatii liberali, la finalul alegerilor locale din septembrie 2020. Reprezentantii sectiilor de vot pur si simplu au luat din buletinele de vot care aveau stampila alegatorilor pusa pe ALDE si le-au mutat fara rusine in pachetul unde se aflau buletinele pentru PNL. Totul s-a facut in timp ce observatorii din sectii fie dormeau, fie erau neatenti, fie se faceau ca au alta treaba.Falsificarea rezultatului votului s-a facut in timpul numaratorii buletinelor de la finalul scrutinului din septembrie 2020 privind desemnarea primarilor, consilierilor locali si judeteni, dar si a presedintelui CJ Prahova.S-a lucrat cu complicitatea presedintilor de sectii, spun surse apropiate de ancheta, toti oamenii primarului din comuna Ciorani, in conditiile in care o parte dintre ei erau angajati la primarie.Filmul masluirii buletinelor de vot a fost filmat cu tableta STS -ului, iar probele care dovedesc frauda sunt mai multe decat evidente, sustin surse judiciare.