Primar dintr-o comuna damboviteana si sase functionari publici, retinuti. Motivul pentru care au ajuns dupa gratii

Acuzatiile care li se aduc sunt abuz in serviciu in forma continuata , fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, fals informatic in forma continuata si fals intelectual in forma continuata.Marti dimineata, primarul comunei Cojasca s-a trezit cu mascatii la poarta, iar politistii si procurorii i-au verificat casa, apoi sediul primariei. Cautau probe care sa sustina acuzatia potrivit careia edilul-sef ar fi ajutat 67 de persoane sa isi faca mutatie in comuna, informeaza Stirile Pro TV.