Cum a fost mutat un dosar de coruptie in functie de slujba al deputatului-inculpat. Sase ani de plimbari inutile printre instante

Rosca a fost deferit justitiei de procurorii anticoruptie din Ploiesti in anul 2015. Pentru ca avea calitate de parlamentar, instanta competenta sa solutioneze cauza a fost Curtea Suprema.Deputatul liberal a fost condamnat pe fond, in anul 2018, la trei ani de inchisoare , fiind gasit vinovat pentru trafic de influenta. Sentinta a fost insa anulata dupa scandalul legat de completele de judecatori ilegal constituite. Odata cu pierderea calitatii de parlamentar, dosarul sau este trimis la instanta inferioara, in Prahova la Tribunal. Dar, pentru ca in decembrie anul trecut Rosca a castigat din nou un mandat de deputat, cauza a fost preluata iar la ICCJ.Asadar dosarul deputatului parlamentar ajunge pe rolul sectiei penale a ICCJ in 2015. Ramane trei ani in judecata, pentru ca in 2018 sa primeasca pedeapsa, trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta.In acelasi dosar au fost condamnati cu suspendare mai multi inculpati: omul de afaceri Adrian Rotila, Marian Emanuel Rotaru, economist la Serviciul Achizitii al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Gabriel Stelian Popescu, consilier local al orasului Azuga, Diana Camelia Dumbrava, fost secretar al orasului Azuga.Aceeasi instanta a decis achitarea fostului director al Spitalului Judetean Ploiesti, Adrian Strambeanu, fostul director al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica a Persoanelor Adulte cu Handicap Calinesti - judetul Prahova, Simona David, Marianei Malea, responsabil cu achizitiile publice in cadrul Centrului de Recuperare, Cristinei Savu, fost director economic in cadrul RAAPPS Sinaia, fostului administrator public al judetului Prahova, Mihail Faca, fostului vicepresedinte al CJ Prahova, Adrian Emanuil Semcu, fostului sef al Serviciului Achizitii Publice si Contracte din cadrul Directiei Patrimoniu a CJ Prahova, Gabriela Cristina Serbanoiu. Sentintele instantei de fond au fost ulterior anulate de un complet de cinci judecatori de la ICCJ, iar dosarul trimis la rejudecare. Decizia a fost luata in 2019 dupa scandalul completurilor specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie.Asadar dosarul de coruptie al deputatului se intoarce iar de unde plecase, adica la instanta de fond. Nu ramane mult aici pentru ca judecatorii de la ICCJ decid ca instanta competent sa solutioneze dosarul lui Rosca este Tribunalul Prahova, atata vreme cat inculpatul nu mai avea calitate de parlamentar.Cauza a fost inregistrata pe rolul sectiei penale a Tribunalului Prahova in iunie 2020. Dupa 18 termene de judecata, dosarul lui Mircea Rosca va fi mutat din nou la Inalta Curte, pentru ca inculpatul a castigat un nou mandat de parlamentar. Mircea Rosca a fost deputat PNL in legislatura 2012-2016, iar dupa o pauza de patru ani a castigat un nou mandat de deputat la alegerile din decembrie 2020.Dupa sase ani de la trimiterea in judecata, dosarul ajunge din nou la completul de trei judecatori de la ICCJ. A fost inregistrat pe rol in februarie 2021 si a avut sase termene de judecata, urmatorul fiind programat pe 7 aprilie.Potrivit DNA , in anul 2011, in calitate de vicepresedinte al PNL Prahova, Mircea Rosca a pretins de la un denuntator (administrator de firma) suma de 20.000 de euro pentru a-si exercita influenta asupra presedintelui din acea perioada al PNL Azuga, Gabriel Popescu, si, prin acesta, asupra celorlalti membri ai Consiliului Local Azuga si a factorilor decizionali din cadrul Primariei Azuga, in vederea inlesnirii dobandirii unor terenuri pe raza localitatii respective de catre firma acestuia, suma din care a primit efectiv - prin intermediul lui Popescu - 5.000 de euro, iar 11.000 de euro au fost folositi in interesul formatiunii sale politice.Suma de 4.000 de euro a fost pretinsa si primita de Diana Dumbrava, sustin procurorii, de la Gabriel Popescu (din 20.000 de euro oferiti de denuntator), in vederea indeplinirii unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu, in legatura cu licitatiile publice deschise cu strigare organizate de Primaria Azuga pentru vanzarea celor doua suprafete de teren si care vizau desfasurarea propriu-zisa a procedurilor de achizitie publica si desemnarea castigatoare a societatii administrate de acesta."Intre 2011 - 2014, Mircea Rosca a primit de la Adrian Rotila (varul sau primar) bani si alte foloase (constructii in valoare de peste 35.000 lei, folosinta auto marca Audi A8 - contravaloare rate leasing platite in suma de peste 115.000 lei si alte bunuri in valoare de peste 403.000 lei), in schimbul interventiei la factorii de decizie din cadrul unor institutii publice din judetul Prahova (Spitalul Judetean, Consiliul Judetean, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat - Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Sinaia) asupra carora avea influenta prin prisma calitatilor pe care le-a detinut in mod succesiv la nivelul autoritatilor publice locale si centrale si la nivel politic (consilier judetean, vicepresedinte/presedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, director la SC Hidro Prahova SA - Sucursala Sinaia, vicepresedinte al CJ Prahova, deputat), in vederea atribuirii catre societatile detinute de acesta a unor contracte de achizitii publice", mai spun procurorii.In aceeasi perioada, Rosca a determinat - prin interventii la factorii de decizie din cadrul celor patru institutii, respectiv la inculpatii Strambeanu, Semcu, David, Savu - incheierea mai multor contracte de achizitie publica cu firmele administrate de varul sau, avand ca obiect furnizarea de produse alimentare, pentru care nu erau autorizate, obiectul de activitate fiind fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii, respectiv executia unor lucrari.DNA mentioneaza ca incheierea contractelor de achizitie publica s-a facut ca urmare a desfasurarii unor proceduri cu nerespectarea prevederilor legale in care au fost implicati si inculpatii Rotaru, Faca, Serbanoiu, Malea.Acest fapt, au constatat anchetatorii, a avut ca rezultat prejudicierea entitatilor publice astfel: Spitalul Judetean de Urgenta - cu peste 96.000 lei, Consiliul Judetean - cu aproximativ 69.000 lei, DGASPC Centrul Calinesti - cu peste 47.000 lei, RAAPPS Sucursala Sinaia - cu aproximativ 2.800 de lei."Aceste sume reprezinta valorile platite in plus fata de pretul pietei pentru produsele alimentare furnizate de SC Adliv Termo SRL Comarnic, respectiv contravaloarea cantitatilor de materiale decontate si nepuse in opera de catre SC Stanevip SRL si, totodata, obtinerea de catre cele doua societati a unor foloase necuvenite. In cauza s-a mai retinut ca Rotila, in calitate de administrator al SC Adliv Termo - societate aflata in derularea unor relatii comerciale cu Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti (catre care livra produse alimentare), a remis mai multe bunuri si foloase materiale managerului unitatii sanitare, Adrian Strambeanu (un miel in perioada Sarbatorilor Pascale din anul 2013 si o sabie de colectie in vara aceluiasi an - estimate de organele judiciare la valoarea minimala de 299 lei), cat si angajatului care avea ca atributii organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica castigate de firma sa - Marian Rotaru (o usa din tamplarie termopan in toamna anului 2013, o masa cu banchete din lemn - pentru gradina si o umbrela pliabila, cu aceeasi destinatie in primavara anului 2014, doua excursii in Delta Dunarii in vara anilor 2013 si 2014 - estimate de organele judiciare la valoarea minimala de 2.991 lei), pentru ca acestia, contrar indatoririlor de serviciu, sa faciliteze continuarea livrarilor efectuate de firma catre respectiva institutie, prin nerespectarea procedurilor de achizitie publica", sustin anchetatorii.