Dubla crima de la Onesti. Procurorii cer arestarea barbatului care a sechestrat si ucis cu sange rece doi muncitori. Detalii din ancheta

Ce arata ancheta

Inarmat cu un cutit

Plagi injunghiate si leziuni prin impuscare

Acesta a avut asupra sa un cutit cu lama de 27 de centimetri, spray paralizant si 10 coliere autoblocante. Barbatul a inceput sa loveasca victimele dupa ce unul dintre muncitori l-a lovit cu piciorul."Prin ordonanta procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau din 05.03.2021 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul M.G. pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin.1 -189 alin.1 lit. f C.pen", a transmis, luni, Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau.Procurorii precizeaza ca, barbatul si sotia sa au locuit in apartamentul din str. Stirenului nr. 1, sc. B, ap. 11, Mun. Onesti. In cursul anului 2009/2010, ca urmare a unei sentinte civile, cei doi au fost nevoiti sa paraseasca locuinta care a trecut in proprietatea Chimcomplex."La data de 01.03.2021, fiind anuntati in prealabil de o persoana ca in fostul lor apartament (nr. 11) se efectueaza lucrari de renovare, sotii M.G. si M.A. au plecat de la domiciliul lor din com. Bogdanesti, jud. Bacau, cu intentia de a se razbuna si de a atrage atentia asupra cauzei lor vizand situatia juridica a acestui imobil. Inainte de a ajunge la locatia mentionata inculpatul M.G. s-a deplasat la un magazin din Mun. Onesti, de unde in intervalul orar 11:26-11:29 a achizitionat 10 coliere autoblocante, de culoare neagra, cu dimensiunea de 50 de cm fiecare, pe care avea sa le foloseasca ulterior la imobilizarea victimelor. De asemenea, la plecarea de la domiciliul din Bogdanesti, inculpatul a luat asupra sa un cutit, iar dupa savarsirea faptei retinute in sarcina sa s-a constatat ca in hanoracul cu care a fost imbracat avea si doua recipiente spray piper", au transmis procurorii.Potrivit acestora, ajuns la locul faptei, barbatul a patruns in interiorul fostului sau apartament pe usa care nu era asigurata, in apartament aflandu-se la acel moment victimele, angajati ai S.C. Chimcomplex S.A., care executau reparatii la instalatia electrica."Fiind inarmat cu un cutit, inculpatul M.G. i-a amenintat pe cei doi muncitori aflati in imobil si a reusit sa le lege mainile cu clemele din plastic achizitionate cu putin timp in urma, lipsindu-i de libertate in mod ilegal. Inculpatul M.G. a incuiat usa de acces in apartament, folosind cheile ce se aflau in yala iar ulterior a trecut la punerea in aplicare a planului sau. La ora 11:48:39, conform fisei de eveniment , inculpatul M.G. a sunat la numarul unic de urgenta 112 unde a sesizat faptul ca a privat de libertate doua persoane si a solicitat interventia echipajelor de politie . Inculpatul M.G. a condus victimele intr-unul din balcoanele locuintei si timp de mai multe ore a purtat negocieri cu organele de politie directionate la locul evenimentelor, avand asupra sa cutitul si amenintand ca ii va ucide pe cei doi daca nu ii sunt indeplinite toate solicitarile", ai arata procurorii.Acestia axplica faptul ca, in jurul orei 17.00, in timp ce inculpatul se afla in continuare in balcon , in partea stanga a acestuia aflandu-se una dintr evictime, iar in dreapta cealalta, ca urmare a unui gest de aparare efectuat de unul dintr emuncitori, care l-a lovit cu piciorul, inculpatul a inceput sa ii agreseze pe cei doi cu arma alba avuta asupra sa, cu lungimea lamei de 27 cm."Dupa prima lovitura aplicata victimei P.D. in interiorul balconului, aceasta, victima I.S. si inculpatul M.G. au parasit balconul iar in interiorul apartamentului inculpatul a continuat sa loveasca in mod repetat cele doua victime cu acel cutit. La fata locului se aflau la acel moment echipaje ale Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul I.P.J. Bacau iar cand s-a constatat ca inculpatul M.G. a inceput sa agreseze persoanele private de libertate, au intervenit prin spargerea usii de acces in imobil. In acele imprejurari au fost executate mai multe focuri de arma asupra inculpatului M.G. in vederea inlaturarii starii de pericol, la momentul interventiei inculpatul avand in continuare cutitul in mana", se mai arata in comunicatul procurorilor.Potrivit acestuia, dupa imobilizarea inculpatului, personalul de pe echipajele de prim ajutor a intervenit in vederea acordarii ingrijirilor medicale, atat celor doua victime care prezentau plagi injunghiate, dar si agresorului care prezenta leziuni prin impuscare."Victima I.S. a fost transportata la Spitalul Municipal Onesti, unde a decedat la scurt timp iar victima P.D. a fost supusa manevrelor de resuscitare la fata locului, insa fara rezultat, fiind declarat decesul", mai arata procurorii.Acestia precizeaza ca, potrivit fisei de constatare preliminara medico-legala, cauzele decesului victimei primei victime sunt:- hemoragie externa;- sectiuni de vase femurale, tibiale, colodafragmatice;- plagi injunghiate multiple - loviri cu corp taietor intepator.Conform fisei de constatare preliminara medico legala, cauzele decesului celui de-al doilea muncitor sunt:- hemoragie interna;- plagi pulmonare, hemotorax, hepato- diafragmatice;- plagi injunghiate multiple- loviri cu corp taietor intepator."La data de 05.03.2021, inculpatul M.G. a fost audiat in aceasta calitate la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, unde se afla internat. Dosarul cauzei a fost inaintat la data de 06.03.2021 judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bacau cu propunerea de luare fata de inculpatul M.G. a masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile", au mai transmis procurorii.