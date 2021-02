Procurorul Horatiu Radu, demis de Dancila la cererea lui Dragnea, a fost numit secretar general al Ministerului Justitiei

Cine este Horatiu Radu

In Monitorul Oficial a fost publicata in seara zilei de vineri, 5 februarie, decizia privind exercitarea functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei de catre Radu Razvan Horatiu. Numirea s-a facut la propunerea Ministerului Justitiei si avand in vedere hotararea CSM 124 din 2 februarie.De asemenea, in Monitorul oficial a fost publicata decizia privind aplicarea mobilitatii pentru Elena Petrascu din functia publica de secretar general al Ministerului Justitiei in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiRazvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit in ianuarie 2013 agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, fiind demis in 2018 dupa ce a intrat in conflict cu Liviu Dragnea si cu fostul consilier al premierului Dancila, Darius Valcov.Dragnea si Valcov l-au atacat deschis pe fostul agent guvernamental la CJUE, in 2018, pentru ca acesta nu le-a dat aviz pentru acte normative care incalcau legislatia europeana.