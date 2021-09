Cum și-a însușit o profesoară mii de euro dintr-un program educațional Erasmus. Părinții, puși să plătească „gratuitățile” odraslelor

Și-a lăsat colegii și elevii fără bani de buzunar

Pedeapsa s-ar fi putut lăsa cu pușcărie, dar profesoara și-a recunoscut faptele și a semnat cu Direcția Națională Anticorupție un acord de recunoaștere a vinovăției, astfel că va trebui să restituie banii, dar are și un termen de supraveghere de doi ani în care orice pas greșit o poate aduce după gratii.Narcisa-Ramona Catinca este profesor în cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bacău și în urmă cu patru ani a coordonat un proiect finanţat din bugetul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.Timp de doi ani, între 2017 și 2019, în timpul implementării proiectului, a schimbat destinația a 16.832 de euro, fără să respecte prevederile proiectului, o bună parte din bani îndesând-o în buzunarul personal.Banii erau dedicați pentru transportul elevilor parte în programul Erasmus în două schimburi de experiență efectuate în Portugalia și Suedia. În schimb, profesoara le-a spus părinților că trebuie să suporte fiecare câte 250 de euro pentru deplasarea odraslelor peste hotare, lucru care s-a și întâmplat.Mai mult decât atât, în timpul activităților de mobilitate din străinătate, Narcisa-Ramona Catinca nu a plătit cadrelor didactice şi elevilor pe care i-a condus sumele reprezentând sprijin individual, bani de asemenea prinși în bugetul programului, unele activități având loc și în Italia, dar și în Germania.”Pentru a justifica cheltuielile făcute nelegal, inculpata a falsificat 12 facturi fiscale care atestau achiziţii de materiale necesare desfăşurării proiectului. Ulterior, la data de 26 octombrie 2019, inculpata a prezentat la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, raportul final pentru a obţine diferenţa de grant în cuantum de 4.173 euro, sumă ce nu a mai fost plătită datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale”, conform rechizitoriului DNA Pusă în fața evidenței, profesoara a fost nevoită să-și recunoască vina și a fost de acord cu încadrarea juridică pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, fiind învinuită de „schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată”.Pedeapsa primită vine și cu unele interdicții, printre care de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.