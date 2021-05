Profesor de arte din Iasi, condamnat pentru pornografie infantila. Fetita de 11 ani ademenita pentru a-i fi "studiate vizual partile anatomice"

Silviu Andrei Parascan a intrat in atentia procurorilor DIICOT Mures, dupa ce mama unei fetite de 11 ani din judetul Mures a inaintat o plangere la Politie, sesizand ca o persoana necunoscuta i-a solicitat fiicei sale fotografii nud prin intermediul mesagerie i platformei Facebook Se intampla in martie 2020, iar contul respectiv parea ca apartine unei fete cu numele de Andreea.In urma monitorizarii activitatilor desfasurate, politistii au descoperit ca un utilizator cu nume fictiv contacteaza, prin intermediul acestei aplicatii, mai multe fete cu varsta de pana la 13 ani, in scopul primirii de la acestea de materiale foto/video in care sa pozeze in ipostaze sexuale explicite, relateaza Libertatea "In cursul lunii martie 2020, sub pretextul solicitarii prieteniei si oferirii ajutorului in vederea efectuarii temelor, persoana care are ID-ul << Andreea Mihaila >> s-a imprietenit pe Facebook - Messenger cu minora Z.I.D. Ca urmare a discutiilor purtate pe aceasta retea de socializare, << Andreea Mihaila >> incerca a o determina pe minora sa-si transmita reciproc fotografii intime/nud", semnalau politistii din Mures dupa declansarea primelor cercetari.Ancheta a fost preluata de procurorii DIICOT care au delegat politistii de la Crima Organizata sa desfasoare cercetari in vederea identificarii persoanei care utilizeaza contul "Andreea Mihaila". In urma verificarilor, politistii au descoperit ca respectivul cont este administrat de o persoana din municipiul Iasi.Astfel, in urma efectuarii perchezitiei informatice, in laptopul sau au fost gasite doua filmari in care apare o minora indemnata sa-si arate zonele intime. Copila a fost identificata ca fiind B.S.L. nascuta in 2011, cu domiciliu in judetul Maramures. Tot in urma perchezitiilor informatice, s-a descoperit ca barbatul a mai abordat o minora, V.J., nascuta in 2009, cu domiciliul in judetul Neamt, in acelasi scop.Silviu Andrei Parascan s-a prezentat in fata judecatorilor, "declarand expres ca a citit si a incheiat acordul de recunoastere a vinovatiei cu procurorul de caz, avand cunostinta de cauza. A afirmat ca este de acord integral cu acesta si solicita admiterea lui, ca recunoaste fapta pentru care a fost cercetat si incadrarea juridica a acesteia, fiind de acord cu condamnarea sa la pedeapsa inchisorii convenite".