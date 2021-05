Ce se va intampla cu profesorii trimisi in judecata pentru infractiuni sexuale sau de violenta. Senatorii s-au pronuntat deja in acest caz

In prezent, contractele profesorilor ce au abuzat elevi sau alte persoane nu se suspenda odata cu inceperea cercetarilor, ci doar la pronuntarea sentintei definitive, daca aceasta e nefavorabila angajatului.Potrivit sursei citate, se vor introduce noi prevederi in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, astfel incat contractele de munca ale salariatilor din invatamant sa se suspende de drept in situatiile in care acestia fie au fost trimisi in judecata pentru savarsirea unor fapte contra libertatii si integritatii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra persoanei, savarsite cu intentie, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, fie au fost retinuti, arestati la domiciliu, arestati preventiv, pusi sub control judiciar sau control judiciar pe cautiune, daca in sarcina lor au fost stabilite obligatii care impiedica exercitarea raportului de serviciu.Proiectul mai prevede ca in cazul in care un salariat din invatamant cu contractul de munca suspendat va fi achitat de instanta , acesta "isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului".Proiectul a fost adoptat luni de senatori, dar pentru a deveni lege va trebui sa treaca si de Camera Deputatilor, dupa care sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis si publicat in Monitorul Oficial.