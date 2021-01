Psihologa falsa din Targoviste a fost trimisa in judecata. Femeia a lucrat timp de 20 de ani la spitalul judetean din oras

Femeia si-a falsificat studiile

Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat, vineri, ca procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a PICCJ au incheiat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unei inculpate, pentru savarsirea infractiunii continue de inselaciune (parte vatamata Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste) si a infractiunii de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati."In fapt, inculpata ar fi indus si mentinut in eroare Spitalul de Specialitate "Manastirea Dealu", reorganizat incepand cu data de 01.02.2011 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, cu ocazia incheierii unui contract individual de munca in functia de psiholog cu norma intreaga, dar si pe parcursul derularii lui cu ocazia incheierii unui numar de 18 acte aditionale (din 2008 pana in 2018).Din cercetarile efectuate rezulta ca inculpata ar fi depus la dosarul de angajare documente de studii falsificate , respectiv: adeverinta eliberata de Universitatea "Hyperion" - Facultatea de Psihologie si Sociologie Bucuresti, potrivit careia este absolventa si licentiata a acestei facultati, atestat de libera practica avand antetul Colegiului Psihologilor din Romania, dar si atestat de libera practica eliberat de D.S.P.Dambovita in baza diplomei de licenta falsificata, aparent eliberata de Universitatea "Hyperion"", au aratat procurorii.Actele aditionale la contractul de munca au produs efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale,, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate doar pentru perioada 2011-2019 lei (de la Sectia de psihiatrie si de la comisia de expertiza medico-legala)."In perioada 1999-2019, a exercitat fara drept profesia de psiholog in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste - Sectia Psihiatrie ca urmare a incheierii contractului individual de munca cu Spitalul de Specialitate "Manastirea Dealu", reorganizat incepand cu data de 01.02.2011, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, in functia de psiholog cu norma intreaga, in cadrul comisiei de expertiza medico-legala psihiatrica, dar si in cadrul unei societati comerciale, fara a fi licentiata in specializarea de psiholog/sociolog", arata PICCJ.Conform sursei citate, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 38 din C.pen. privind concursul real de infractiuni Prin rechizitoriu, s-a solicitat instantei de judecata mentinerea masurii preventive a arestului la domiciliu luata fata de inculpata si a tuturor masurilor asiguratorii dispuse in cauza, respectiv mentinerea sechestrului asigurator asupra a doua bunuri imobile apartinand inculpatei, precum si a masurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani aflate in conturile bancare ale acesteia.Totodata,si atestare folosite de inculpata la comiterea faptelor.In cursul efectuarii urmaririi penale, procurorii au beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice.Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Judecatoriei Targoviste, pentru solutionare.