Reducerea spatiilor verzi, poluarea din Capitala si bolile, motivele pentru care instantele au anulat PUZ-urile din sectoarele 3 si 6

PUZ-urile de sectoare, suspendate

"Riscul pentru sanatatea umana ce rezulta din faptul ca planul nu doar ca nu asigura criteriile minim legale impuse de OUG 114/2007, dar propune si reducerea spatiilor verzi deja existenta este in directa corelare cu nediminuarea poluarii aerului din Municipiul Bucuresti, iar particulele in suspensie sunt cauzatoare a numeroase boli inflamatorii, cardio-vasculare, pulmonare si a numeroase forme de cancer", a aratat Tribunalul Bucuresti in decizia prin care a anulat PUZ Sector 6, noteaza G4media.ro In plus, "transformarea unor vaste suprafete apartinand zonei spatiului verde in zone intens construibile are aptitudinea de a leza dreptul la un mediu a oricarui locuitor al sectorului 3", este motivarea Tribunalului Bucuresti prin care a anulat PUZ Sector 3 in cadrul altui proces Sedinta de Consiliu General al Capitalei s-a incheiat cu suspendarea pentru un an a PUZ-urilor sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6 . Daca proiectul de pe ordinea de zi prevedea initial ca planurile urbanistice zonale sa fie anulate pentru doi ani, in urma negocierilor s-a decis majoritatea PNL USR sa voteze suspendarea acestora pentru doar un an.Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) a votat, in anii trecuti, cinci Planuri Urbanistice Coordonatoare (PUZ) pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6, pentru sectorul 4 votandu-se doar pentru zona de sud, iar in sectorul 1 nu exista un plan.Dintre acestea, PUZ-urile din sectoarele 3 si 6 au fost anulate de Tribunalul Bucuresti, dar hotararile nu sunt definitive. In momentul in care a fost aprobat PUZ Sector 3, Nicusor Dan a formulat la DNA o plangere pentru schimbarea destinatiei de spatiu verde a mai multor terenuri, precum si pentru modificarea densitatii coeficientului de utilizare a terenului (CUT) cu mai mult de 20% pentru alte zone din sectorul 3.