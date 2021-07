Cei doi raniti in incendiul de la Rafinaria Petromidia sunt in coma indusa. Au arsuri pe 40% din suprafata corpului

Starea celor doi colegi transferati

Procesele tehnologice sunt oprite

Un al treilea ranit a fost externat , iar al patrulea, internat la Constanta , se afla in afara oricarui pericol, a anuntat KMG International. De asemenea, nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de mediu, iar norul de fum generat de incident s-a deplasat spre mare si nu au fost afectate zonele populate.KMG International a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca in urma incidentului de pe platforma industriala Petromidia, patru angajati (trei din cadrul companiei Rompetrol Rafinare, unul al Rominserv), au fost spitalizati. Acestia au fost internati la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta, iar doi dintre ei au fost transferati, ulterior, catre Spitalul Clinic de Urgenta "Floreasca" Bucuresti, dupa stabilizare si ingrijirile medicale de specialitate.Astfel, un lucrator instrumentare si control , in varsta de 53 de ani, a fost externat din Spitalul Judetean Constanta, avand rani minore, iar un altul, in varsta de 27 de ani, a suferit o operatie in zona soldului la unitatea medicala constanteana si este in afara oricarui pericol, a precizat sursa citata, fiind stabil, constient si este tinut sub observatie."In acest moment, starea celor doi colegi transferati la Bucuresti este stabila, fiind in coma indusa, conform procedurilor medicale pentru tratamentele de specialitate si alinarea durerilor. Suntem alaturi de familiile acestora si cadrele medicale pentru a le asigura cele mai bune tratamente medicale.Cel mai grav ranit dintre acestia este colegul (53 de ani, operator) care a fost evaluat initial cu arsuri pe 45% din suprafata corpului. Reevaluarea realizata in cursul serii de ieri a relevat faptul ca arsurile sunt pe 30% din suprafata corpului. Al doilea coleg (58 de ani, compresorist in cadrul rafinariei) se afla in unitatea medicala din Capitala cu rani pe 25-30% din suprafata corpului", a transmis KMG International.Compania a mai anuntat ca nu au fost depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de mediu in urma incendiului de vineri."Conform monitorizarilor realizate intern si de catre autoritatile de mediu, in cursul zilei de ieri nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de mediu, iar norul de fum generat de incident s-a deplasat spre mare. Nu au fost afectate zonele populate din apropierea rafinariei (orasul Navodari, comuna Corbu si statiunile turistice din zona limitrofa). Procesele tehnologice sunt oprite, zona incidentului este securizata si monitorizata, nu exista riscuri pentru angajati sau mediul inconjurator", potrivit sursei citate. explozie urmata de un incendiu s-a produs vineri, in jurul pranzului, la Rafinaria Petromidia, in urma evenimentului un barbat si-a pierdut viata si cinci au fost raniti, iar dintre acestia patru au fost spitalizati.