Reactia asociatiilor de judecatori la decizia Curtii Europene privind Sectia Speciala: "DNA si DIICOT si-au redobandit competenta de a ancheta magistratii"

Comunicatul integral al celor trei asociatii: Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie saluta hotararea istorica a Marii Camere a Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntata in cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 si C-397/19, fiind incununat efortul nostru extraordinar, pe fondul unor piedici si hartuieli interne (in materie disciplinara sau chiar penala) la care au fost expusi membrii asociatiilor sau simplii sustinatori ai demersurilor legale ale acestora, in opozitie cu organismele nationale a caror organizare si/sau functionare este dovedita ca fiind contrara dreptului Uniunii Europene.Instanta nationala care trebuie sa aplice, in cadrul competentei sale, dispozitiile dreptului Uniunii Europene, are obligatia de a asigura efectul deplin al acestor dispozitii, inlaturand, din oficiu daca este necesar, aplicarea oricarei dispozitii contrare a legislatiei nationale fara a trebui sa solicite sau sa astepte eliminarea prealabila a acestei dispozitii nationale pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional.Astfel, ca urmare a hotararii pronuntate astazi de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dispozitiile legislative nationale privind Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu se mai pot aplica, din pricina contrarietatii cu dreptul Uniunii Europene. In consecinta, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si-au redobandit, ca parchete specializate, competenta de a ancheta magistratii, iar SIIJ nu mai poate functiona.De asemenea, prevederile legislative nationale privind numirea interimara a inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nu se vor mai aplica, din pricina contrarietatii cu dreptul Uniunii Europene. Toate actele emise in perioada interimatului de acest inspector-sef (intre care Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare ori actele de numire in functie a unor inspectori selectati in acest temei, inclusiv inspectorul-sef) sunt nule (principiul dominoului).Toate Rapoartele MCV vor trebui luate in considerare in mod corespunzator de Romania, tinand seama de cerintele principiului cooperarii loiale prevazut la articolul 4 alineatul (3) din TUE. In acest temei, nu vor mai putea fi ignorate de nicio autoritate publica interna din Romania, nici macar de Curtea Constitutionala.In baza art. 148 alin.(2) si (4) din Constitutia Romaniei, ("Integrarea in Uniunea Europeana"), "Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2)."Prin urmare, hotararea de astazi a CJUE este obligatorie pentru toate cele trei puteri statale, care trebuie sa o aduca la indeplinire. Guvernul Romaniei si Parlamentul Romaniei trebuie sa promoveze, respectiv sa adopte imediat toate modificarile legislative ce rezulta din rapoartele MCV . Consiliul Superior al Magistraturii are obligatia de a garanta in mod real independenta justitiei si de a nu mai permite hartuirea abuziva a magistratilor incomozi.Nerespectarea unei hotarari pronuntate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene poate determina Curtea sa impuna sanctiuni financiare, sub forma unei sume forfetare si/sau a unei plati zilnice. Sanctiunile sunt calculate tinand seama de importanta normelor incalcate si impactul incalcarii asupra intereselor generale si private, perioada in care nu a fost aplicat dreptul UE, capacitatea statului membru de a plati (amenzile trebuie sa aiba un efect disuasiv). Suma este propusa de Comisia Europeana si poate fi modificata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in hotararea sa.Solicitam tuturor comentatorilor sa isi bazeze reactiile publice pe o activitate documentara onesta si completa, asupra tuturor elementelor factuale, studiind, in primul rand, motivarea hotararii istorice a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, al carei continut nu poate fi mistificat, evitandu-se promovarea in spatiul public a unor interpretari formulate cu rea-credinta.