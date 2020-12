Reactia Ministerului de Interne dupa ce Rares Bogdan a criticat dur numirea lui Laurentiu Cazan la sefia Jandarmeriei Prahova

"Decizia a fost luata pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unitati, ca urmare a trecerii in rezerva a fostului comandant [...]. Locotenent-colonelul Laurentiu Cazan a fost detasat la IJJ Prahova si imputernicit pe o perioada de 6 luni pe o functie echivalenta cu cea detinuta in cadul Jandarmeriei Bucuresti", se arata in reactia MAI.Potrivit sursei citate, ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane privind aceasta imputernicire a fost semnat in data de 21.12.2020."Domnul Cazan ar trebui sa zaca in puscarie, ar trebui sa fie in momentul asta cel putin in cercetare sau in judecata, in dosarul de pe masa unor judecatori care sa ii analizeze actiunea de pe 10 august atunci cand peste 100.000 de oameni au fost gazati, 850 de oameni au depus plangeri, mii de oameni au fost batuti, au fost hartuiti iar Romania a trait un moment extremd e critic cum nu a mai vazut de la mineriade", a spus azi Rares Bogdan, referitor la aceasta numire.CITESTE SI: