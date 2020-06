Regulamentul anuntat de Ministerul Sanatatii, pentru prevenirea raspandirii COVID-19: activitatile din mall-uri, sali de pariuri sportive sau locatii pentru jocuri de noroc

Ziare.

Conform informarii transmise de Minister, "in toate spatiile sunt obligatorii precautiunile universal valabile si raspunderea individuala", precum:- portul obligatoriu al mastii (medicale/non-medicale), care trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul, atat in spatiile comune din interiorul centrului comercial, precum si in interiorul magazinelor- izolarea angajatilor la domiciliu in cazul in care prezinta simptomatologie sugestiva de infectie respiratorie (tuse, stanut, rinoree, febra, stare generala alterata);- izolarea angajatilor la domiciliu in cazul in care prezinta contact cu un caz confirmat de infectie cu virusul SARS COV-2 si respectarea masurilor aplicabile, in vigoare;- igiena frecventa a mainilor (dezinfectie cu dezinfectanti avizati/autorizati/ spalare cu apa si sapun), evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.Mai mult, clientilor care prezinta simptome clinice sugestive infectiilor respiratorii li se recomanda sa evite deplasarea la centrul comercialMasuri specifice pentru reluarea activitatii in spatiile comerciale tip mall:Instalarea unor panouri de informare cu privire la regulile de igiena si distantare fizica plasarea unor indicatoare de restrictionare a aglomerarii, stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirectionale pentru facilitarea mentinerii distantarii fizice;La intrarea in centrele comerciale se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (temperatura care depaseste 37,3 C, masurata cu termometru non-contact, tuse, stranut, rinoree).Amplasarea de marcaje orientative in lifturi, scari rulante si in zonele de circulatie pentru mentinerea distantei fizice de minimum 2 m si evitarea stationarii indelungate, in grupuri mai mari de 6 persoane;Accesul clientilor in cadrul centrelor comerciale tip mall se va realiza astfel incat sa se asigure distantarea fizica (numarul maxim de persoane va fi calculat in functie de suprafata centrului commercial, cu asigurarea unei suprafete de minim 7 mp/ persoana)Panouri separatoare in toate zonele de informare/birouri vanzare/casa marcat/ghisee;Acolo unde este posibil, crearea unor cai de acces diferite fata de cele de iesire, iar unde nu exista posibilitatea, fluxurile intrare/iesire se vor delimita prin amplasarea de linii/bariere de separare;Dezinfectia frecventa a suprafetelor cu produse biocide avizate/autorizate pentru toate spatiile comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);Dezinfectarea frecventa a caselor de marcat si POS-urilor cu dezinfectanti avizati/autorizati, precum si incurajarea platilor cu cardul;Instalarea de dispensere cu produse biocide avizate/autorrizate pentru dezinfectia mainilor in toate zonele de acces in centrul comercial, comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);Asigurarea igienizarii toaletelor cat mai frecvent posibil;Aerisirea spatiilor cat mai frecvent si mentinerea in pozitia deschis, pe cat posibil, a usilor de acces, precum si oprirea sistemelor de perdele de aer la intrari si intezicerea folosirii ventilatoarelor in magazine;Asigurarea unui program de intretinere a echipamentelor de climatizare in concordanta cu recomandarile producatorului - acordarea unei atentii mai mari pentru sistemele centralizate de aer conditionat prin curatarea si schimbarea filtrelor precum si curatarea frecventa a filtrelor de la sistemele de ventilatie din lifturi;Instruirea personalului de curatenie din centrele comerciale privind masurile de protectie individuala, procedurile de curatare si dezinfectare a spatiilor comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);, masurile de eliminare a deseurilor. Asigurarea de echipament individual de protectie adecvat nivelului de risc (de ex. masca cu cartus filtrant pentru cei care intretin echipamentele de ventilatie, schimba/curata filtrele) si instruire privind modul de utilizare al echipamentului individual de protectie (EIP);Interzicerea testarii produselor cosmetice pe piele;Unitatile de alimentatie publica din cadrul centrelor comerciale vor asigura servirea de produse alimentare doar in sistem "take away";In cadrul magazinelor se va reduce timpul de acces in cabina de proba (de ex. prin a permite accesul cu doar 3 articole de persoana);Asigurarea unei bune ventilatii a cabinelor (se mentin deschise/ perdeaua ridicata cand nu este folosita cabina);Locurile de joaca pentru copii din cadrul centrelor comerciale raman inchise;Salile de cinema si salile de jocuri din cadrul centrelor comerciale raman inchise;Masuri pentru salile de pariuri sportiveDistribuirea materialelor sanitare de protectie (masti si, optional, manusi de protectie) si a dezinfectantilor avizati/autorizati pentru maini si suprafete (e.g. gel dezinfectant avizat/autorizat servetele pe baza de dezinfectanti, avizate/autorizate, covorase cu dezinfectanti avizati/autorizati la intrari), in conformitate cu normele legale in vigoare;Termometrizarea zilnica la intrarea in tura si trimiterea la domiciliu, cu recomandarea consultarii medicului de familie, a agajatilor cu temperatura peste 37,3 C;Dezinfectarea tuturor suprafetelor inainte de inceperea programului si ulterior dezinfectarea periodica a acestora;Igienizarea si dezinfectarea casieriei zilnic, dupa inchiderea locatiei de pariuri si la schimbarea turelor zilnice ale angajatilor;Dezinfectarea periodica de catre personalul desemnat in acest sens a suprafetelor frecvent atinse (ex.: clantele usilor, robinetele bailor);Asigurarea ventilatiei corespunzatoare si aerisirea periodica a incaperilor de lucru astfel:Acolo unde este posibil, blocarea usilor interioare fara impact de securitate in pozitie deschisa pentru a asigura ventilatia si a evita folosirea/atingerea clantelor;Acolo unde este posibil, se va evita folosirea instalatiei de climatizare, sau, daca este necesar sa fie folosita, se va efectua nebulizare periodica, cu produse biocide avizate/autorizate, in conformitate cu normele legale in vigoare;Acolo unde este posibil, aerisirea periodica a incaperilor prin deschiderea geamurilor si usilor.Permiterea accesului clientilor in locatie numai dupa efectuarea de catre angajati a procedurilor zilnice de curatenie si dezinfectie sanitara;Limitarea numarului maxim de clienti admisi simultan in salile de pariuri astfel incat sa se asigure o distanta de minimum 2 m intre acestia. Numarul maxim de clienti admisi simultan in locatie va fi afisat la intrarea in locatia specializata si va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive in functie de marimea si configuratia salii;Acolo unde este posibil, clientii vor folosi instrumentele de scris proprii. In cazul in care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajatii locatiilor specializate, acestea vor fi asezate intr-o cutie separata, in vederea dezinfectiei;Asigurarea, la grupurile sanitare, de sapun si dezinfectant de maini, avizat/autorizat;Afisarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanta minima admisa de minim 1,5 m;Afisarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mainilor si eticheta respiratorie (e.g.zona mijloacelor de joc exploatate in mod direct, zone de acces, toalete);Informarea clientilor despre obligatiile de adoptare a masurilor de protectie sanitara, realizata dupa cum urmeaza:Afisarea in exteriorul locatiei a unui poster de informare cu privire la masurile obligatorii care trebuie respectate in incinta acesteia (respectarea distantei minime de siguranta intre persoane si a marcajelor de distantare, folosirea obligatorie a mastii/vizierei de protectie);Afisarea in locatia de joc a unui poster de informare cu privire la masurile obligatorii de distantare sociala, regulile de conduita din incinta si adoptarea unui comportament responsabil;Afisarea unui poster de informare cu privire la obligativitatea respectarii masurilor de protectie sanitara in proximitatea locatiilor de jocuri de noroc.Limitarea numarului de persoane prezente simultan in spatiile destinate fumatului, in functie de spatiul disponibil (marcaje pe sol, amplasarea unui numar mai mare de scrumiere), cu respectarea distantarii minime de 1,5 m.Masuri pentru locatiile unde se desfasoara activitatea de jocuri de norocAparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din functiune si/sau mutate pentru a permite distantarea de cel putin 1,5 metri intre participanti sau in functie de situatie, se vor monta panouri separatoare.Orice zona in care se va produce aglomeratie va fi marcata in mod clar pentru distantarea fizica adecvata: de exemplu, langa casierie, in spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare;Se va pastra distanta minima de 1,5 m intre angajati, personalul care deserveste activitatea organizatorului, participantii la joc si orice alta persoana care intra in incinta punctului de lucru;Nu se permite stationarea in sala de joc a persoanei care nu are intentia de a incepe sau are deja incheiata sesiunea de joc;Orice aparat/automat de cafea, alte produse si/sau dozator de apa vor putea fi manipulate doar de catre angajatii punctelor de lucru;Pentru servirea bauturilor si produselor alimentare, se vor utiliza recipiente de unica folosinta;Acolo unde este posibil, clientii vor folosi instrumentele de scris proprii. In cazul in care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajatii locatiilor specializate, acestea vor fi asezate intr-o cutie separata in vederea dezinfectiei cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafete;Pentru jocul de cazino distanta intre clienti in jurul meselor de joc va fi de cel putin 2 m, realizata prin dispunerea adecvata a meselor. In cazul in care distanta nu poate fi respectata se pot instala panouri separatoare intre clienti sau mese.Pentru jocul de bingo:Distanta intre clienti in jurul meselor de joc va fi de cel putin 1,5 m, realizata prin dispunerea adecvata a scaunelor si prin dimensiunile si forma meselor. In cazul in care distanta nu poate fi respectata se pot instala panouri separatoare intre clienti sau mese;La posturile fixe de la pupitrul central de comanda a instalatiei, intre membri personalului operator va fi pastrata acceasi distanta minima de 1,5 m sau in functie de situatie se vor monta separatoare intre posture;Personalul mobil de deservire a jucatorilor cu cartoane de joc va distribui si colecta cartoanele la mese pe zona desemnata pe acestea astfel incat sa se respecte distanta minima de preventie. Aceasta etapa a jocului se va realiza cu minimul de interactiune cu clientii.Numarul maxim de participanti admisi simultan in locatie va fi de 1 persoana/4 mp, in faza de alerta/preventie, cu relaxarea masurii in momentul relaxarii restrictiilor la nivel national;Dezinfectarea locatiilor si suprafetelor de lucru si de joc se va realiza la intervale de maximum 12 ore.Se va efectua dezinfectarea periodica de catre personalul punctelor de lucru a suprafetelor frecvent atinse (ex. clantele usilor, butoanele lifturilor).Asigurarea ventilatiei corespunzatoare si aerisirea periodica a incaperilor de lucru.Se va efectua termometrizarea zilnica a angajatilor la intrarea in tura, cu recomandarea consultarii medicului de familie, a celor cu temperatura peste 37,3 grade C.Accesul clientilor care au fost in contact cu persoane infectate cu SARS-Cov_2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdictia va fi comunicata prin materiale de informare (afise) la intrarea in sali;Se interzice accesul persoanei care prezinta simptome de tipul: temperatura mai mare de 37,3 grade C, dificultati de respiratie, tuse frecventa, oboseala, stare generala modificata;Accesul in interiorul salii de joc al clientilor se va face, obligatoriu, cu masca ce va fi purtata pe tot parcursul vizitei clientului in locatie;Clientii au obligatia de a isi igieniza adecvat mainile, fie prin spalare cu apa si sapun, fie prin utilizarea dezinfectantilor avizati pentru maini, pe baza de alcool , acolo unde nu exista grupuri sanitare (la intrare si ulterior la punctele de joc);La intrarea in locatie, se va efectua termometrizarea clientilor.Mastile de protectie vor fi purtate in permanenta de catre toti clientii si vizitatorii punctelor de lucru, in mod obligatoriu.