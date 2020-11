Cum poate vota un alegator aflat in carantina sau izolare la domiciliu. Noile reguli stabilite de Biroul Electoral Central

Potrivit BEC, cetateanul cu drept de vot aflat in carantina la domiciliu, in locatia declarata ori intr-un spatiu special desemnat de catre autoritatile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale daca depune o cerere si copia deciziei de carantina emisa de directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti.Cetateanul cu drept de vot aflat in izolare la domiciliu, in locatia declarata ori intr-un spatiu special desemnat de catre autoritatile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale daca depune o cerere in acest sens si copia unuia dintre urmatoarele documente:* biletul de externare din unitatea sanitara care confirma diagnosticul si indicatia de izolare;* decizia de izolare emisa de directia de sanatate publica judeteana/ a municipiului Bucuresti;* rezultatul testarii COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.Cetatenii cu drept de vot aflati in aceste situatii, carora nu li s-au eliberat actele in cauza, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscriptie sau oficiilor electorale, dupa caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale.Birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale asigura transmiterea, de indata, catre directiile de sanatate publica judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei persoanelor care au transmis cereri, in vederea luarii masurilor necesare pentru emiterea urgenta a documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, precizeaza BEC.In cazul alegatorilor care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum si copiile actelor din care rezulta boala, starea de sanatate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricarei persoane, la biroul electoral de circumscriptie sau la oficiul electoral, intre data intrarii in vigoare a acestei decizii si 4 decembrie. Cererile si documentele primite de biroul electoral de circumscriptie sau oficiul electoral, dupa caz, sunt transmise prin intermediul institutiei prefectului, pana cel mai tarziu in data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.BEC mai arata ca cetatenii cu drept de vot care nu se pot deplasa la urne din cauza de boala sau invaliditate pot transmite, prin mijloace electronice, biroului electoral de circumscriptie sau oficiului electoral, dupa caz, cererile de vot prin intermediul urnei speciale si copiile actelor solicitate pana cel mai tarziu in data de 4 decembrie. Cererile si documentele primite de biroul electoral de circumscriptie sau oficiul electoral, dupa caz, sunt imprimate de catre acesta si sunt transmise prin intermediul institutiei prefectului, pana cel mai tarziu in data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.