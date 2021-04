Patru persoane retinute in urma anchetei DIICOT la Primaria Iasi. Nume grele din administratie si presa locala

Dosarul a pornit de la imobilul construit de familia Asimionesei, patronii ziarului local Buna Ziua Iasi , pe un teren apartinand Primariei, situat pe strada Sararie, in cartierul Copou. Notari, avocati , functionari inalti din administratia locala au fost audiati pana tarziu in noapte. Primarul era de negasit in cursul serii, surse apropiate anchetei spunand ca urma sa fie audiat, relateaza Ziarul de Iasi Conform unor surse judiciare, patru persoane ar fi fost retinute si sapte ar fi fost puse sub control judiciar.Printre retinuti sunt fostul arhitect sef din primarie, Alexandru Mustiata, si patronul Buna Ziua Iasi, Claudiu Asimionesei.Miza este un teren ultracentral, care ar fi fost cedat de primarie catre familia Asimionesei, printr-un contract de asociere in participatiune. Teoretic, ar fi trebuit construita acolo o pensiune si un sediu de birouri. In realitate, a fost construit un bloc cu 5 etaje, cu apartamente care au fost vandute de Asimionesei fara ca Primaria Iasi sa incaseze vreun beneficiu.Ieri-dimineata, anchetatorii au descins in peste 20 de locatii din Iasi, la persoane cunoscute din administratia ieseana si nu numai: Gabriel Harabagiu, actual city manager al municipiului, notarul Iulia Paduraru, avocatul Irina Iacob, dar si la domiciliul lui Claudiu Asimionesei din Pacurari, patron al publicatiei "Buna Ziua Iasi". Politistii BCCO Iasi si procurorii DIICOT Iasi au continuat audierile pana noaptea tarziu, atat la BCCO din Copou, cat si la sediul DIICOT Iasi.